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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Спикер Рады назвал «врагами Украины» всех, кто сомневаются в легитимности Зеленского
А если вдруг в легитимности засомневаются на Западе? Впрочем, мыслить даже на один шаг вперёд в Киеве не принято.

С 21 мая президент Украины Владимир Зеленский более не является легитимным главой государства. Выборы президента были отменены, сославшись на военное положение, хотя Конституция Украины этого н запрещает (она запрещает лишь парламентские выборы во время военного положения), а пятилетний срок полномочий Зеленского завершился.

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Сам Зеленский, впрочем, с этим не согласен, и других заставляет говорить то же самое. Так, например, сегодня спикер Верховной рады Руслан Стефанчук позволил себе безобразный комментарий относительно тех, кто ставят под сомнение легитимность президента Украины. По словам Стефанчука, такие люди — это «враги Украины», да и вообще «политические гниды».

Зачем в Киеве позволяют себе такие максималистские, инфантильные заявления, не просчитывая последствия хотя бы на один (мы молчим про несколько) шаг вперёд, вопрос риторический. Просто может в один прекрасный момент статься так, что легитимность президента Украины поставят под сомнение на Западе, за счёт которого Украина, собственно, продолжает как-то функционировать и оказывать сопротивление российской специальной военной операции. А оспаривать легитимность, учитывая, что она действительно закончилась, это нормально.

Что до комментариев Стефанчука, то если бы хотя бы сам Киев не сомневался в легитимности Зеленского, то не стал бы отменять выборы, тем более что с современными технологиями голосовать можно хоть по телефону в любой точке мира, и отговорки про беженцев и солдат в окопах не «катят». В реальности же все понимают, что выборы Зеленский за всё, что он натворил, лишив страну будущего и дальнейшей государственности, скорее всего, тоже, с треском бы провалил.

#украина #политика #боевые действия #психиатрия
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