Вам всё ещё мало?

Доставшаяся Украине в наследство от СССР/России авиация была в большей степени выбита российскими ракетными ударами в первые же месяцы специальной военной операции. Дальнейшее поддержание спадающих штанов Воздушных сил ВСУ — исключительно на совести стран коллективного Запада, которые сначала выгребли все оставшиеся самолёты советского образца из стран Восточной Европы, а теперь готовятся к поставке истребителей F-16 в количестве примерно сорока единиц.

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Но и этого представителям киевской власти, которая выбила из США и Европы свыше $250 миллиардов военной и финансовой помощи, всё ещё мало. Так, представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что Украине необходимо «где-то полторы сотни» самолётов разных типов, в том числе самолётов военно-транспортной авиации.

Всё это Киев надеется получить от Запада. Что до F-16, то, по мнению Евлаша, украинские военные «уверены» в том, что эти истребители смогут поменять ситуацию на поле боя.

Ранее утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский в интервью западной прессе заявлял, что ВСУ необходимо порядка 120—130 современных истребителей, чтобы достичь паритета с 300 участвующими в боевых действиях самолётами ВКС России. Перед нами очередной пример арифметики Зеленского, которая не «бьётся» с реальностью. Удивляться по этому поводу давно уже нет никакого смысла.