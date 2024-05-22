Будете делать то, что вам скажут, а не обратное твердить.

Компания МТС, входящая в «Большую четвёрку» российских операторов сотовой связи, с большим трудом и задержкой усваивает уроки из общения с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), шутки с которой крайне плохи. Так, в прошлом году МТС по требованию ФАС пришлось отменить двойную оплату услуг мобильного интернета (когда за раздачу интернета на другие устройства взималась дополнительная плата), а также отменить ряд повышений цен на тарифы. Но, как видим, оператор продолжает стоять на своём и регулярно необоснованно повышать стоимость услуг связи.

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По крайней мере, и это сейчас самое главное, необоснованным очередное повышение, состоявшееся в марте и апреле текущего года, считают в ФАС по итогам проведённого анализа. Из этого анализа следует, что повышение цен на услуги связи со стороны МТС не обосновано никаким ростом затрат и, как следствие, экономически не подтверждено.

МТС, в свою очередь, утверждает обратное: повышение цен якобы экономически обосновано, поскольку вызвано «увеличением затрат МТС на оплату спектра, обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сети для поддержания привычного населению качества услуг связи». При этом, как сообщает оператор, все подтверждения обоснованности повышения тарифов были предоставлены Федеральной антимонопольной службе.

Чем закончится это разбирательство, покажет только время, но что-то нам подсказывает, что раз ФАС считает что-то необоснованным, то у ведомства есть на то причины, а предоставленные нарушителем «подтверждения» оно не считает таковыми. В отношении МТС возбуждено дело по нарушению антимонопольного законодательства.