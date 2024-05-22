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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Булат» представил первую российскую базовую станцию сотовой связи операторского уровня
Пока гром не грянет, в России никто действовать не начнёт, ведь «купим у партнёров» — проще.

Сотовая связь в России построена преимущественно на оборудовании западных компаний. Где фактически производится это оборудование, сейчас не столь важно, поскольку из-за введённых против России незаконных рестрикций сотрудничество отечественных операторов сотовой связи и поставщиков западного оборудования прекратилось. Есть, конечно, китайский Huawei, но и с ним не всё так просто, как хотелось бы.

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Выход из ситуации только один: создавать собственные базовые станции сотовой связи. И вот, похоже, лёд на данном направлении тронулся: компания «Булат» (дочернее предприятие «Ростелекома»), занимающаяся разработкой и производством телекоммуникационного оборудования, представила первую отечественную базовую станцию сотовой связи операторского уровня. Станция соответствует стандартам GSM/LTE и поддерживает работу в диапазонах частот от 450 до 2 600 МГц.

Испытания первой российской базовой станции прошли в феврале 2024 года, а первая опытная партия данных базовых станция была запущена в производство в апреле текущего года на производственных мощностях «НПО РТТ» («Российские телекоммуникационные технологии»).

Хотя на оборудовании базовой станции повсюду указаны российские торговые марки и написано «Сделано в России», не сообщается, насколько импортозамещённой является непосредственно элементная база всей аппаратуры. Что-то нам подсказывает, что в данном вопросе всё очень неоднозначно.

#россия #технологии #экономика #промышленность #связь #сотовая связь #мобильный интернет
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ФАС сочла необоснованным повышение МТС стоимости услуг связи, оператор утверждает обратное
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