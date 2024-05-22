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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине сообщили о масштабном ударе по энергосистеме Сумской области и сочли это подготовкой ВС РФ к наступлению на данном направлении
В Харьковской области всё начиналось также.

Сегодня ночью ВС РФ нанесли масштабный удар по объектам энергетики в Сумской области. Об этом сообщают украинские telegram-каналы, а также непосредственно компания «Укрэнерго». Казалось бы, ничего необычного: удары по энергосистеме Украины в качестве возмездия за террористические атаки ВСУ по территории России наносятся уже два месяца подряд и привели к тому, что на Украине повсеместно наблюдается дефицит электричества, покрывать который поставками из Европы уже невозможно, потому что у Европы у самой закончился избыток по причине наступления тёплого времени года. Однако не всё так просто.

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Отдельные украинские Telegram-каналы, например, полагают, что ВС РФ осуществляют подготовку к открытию нового участка наступления — в Сумской области — по тому же принципу, по которому велась подготовка к наступлению на севере Харьковской области. Добавим сюда также и тот факт, что целый ряд украинских политиков говорят о возможности начала наступательных действий ВС РФ в районе Сум, и опасения начинают обретать фундамент.

Необходимо понимать, что ВСУ наносят удары не только по Белгородской области, из-за чего первым делом «санитарную зону» стали создавать именно в граничащей с ней Харьковской области, но и по Курской и Брянской областям. Это значит, что «санитарная зона» рано или поздно должна будет пройти и в Черниговской, и в Сумской областях Украины. К сожалению, Киев не хотел и всё ещё не хочет по-хорошему. Ну а простор для действий по-плохому у России колоссален.

#россия #украина #политика #боевые действия
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