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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Красноярске запустили производство станков термической резки металла
Плазменные резаки промышленного масштаба.

Поскольку станкостроение — это основа основ машиностроения, а машиностроение в России после введения против неё незаконных западных рестрикций стало необходимо развивать семимильными шагами, то и производство средств производства (станков) также необходимо развивать ударными темпами. Пока что с этим не всё так гладко, как того хотелось бы, но подвижки имеются. В частности, стало известно, что красноярская компания «Гиперплазма» наладила производство «импортозамещающих» станков термической резки металла.

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Согласно комментарию предприятия, станки его производства создаются для реки листового проката и подразумевают постоянную интенсивную эксплуатацию даже в «жёстких» условиях.

На данный момент в России происходит новая индустриализация, однако непосредственно станки в массе своей продолжают закупаться либо в Китае, либо в обход незаконных рестрикций: в Германии, Японии, Италии и даже в Британии. Данное положение дел необходимо менять.

#россия #экономика #промышленность #станкостроение
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