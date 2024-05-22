Это уже что-то из «Тибериумных войн».

Конфликт на Украине уже начал поражать воображение находчивостью российских и украинских вооружённых сил. «Царь-мангалы», ПВО на пикапах, батареи из «Калашей» в качестве средства поражения воздушных БПЛА, использование самокатов и мотоциклов для эвакуации раненых с поля боя... Таких примеров бессчётное количество, и сегодня в Сети появился ещё один такой. На этот раз со стороны ВСУ.

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Как вы знаете, ВСУ активно используют поставляемые им странами Запада (в данном случае преимущественно Британией) морские беспилотники, они же безэкипажные катера, или БЭКи. Поначалу эффективность этих БЭКов была впечатляющей: с помощью таких нехитрых и весьма недорогих систем ВСУ удалось потопить, и это совершенно неоспоримо, несколько пусть и не имеющих никакого значения в рамках данного конфликта, но всё же кораблей Черноморского флота. На сегодняшний день эффективность таких атак сошла на нет, поскольку Черноморский флот активно мониторит российские и украинские территориальные, а также нейтральные воды, и если угроза обнаружена, то морская авиация вылетает на задание и топит БЭКи из пулемётов и автоматов.

Здесь-то и начинается использование различных «ноу-хау», всё больше напоминающих технику братства НОД из C&C. В основном этим, по понятным причинам, занимаются ВСУ, и вот, сегодня в Сети появились очередные кадры таких творений «Кулибиных»-оружейников. Украинские telegram-каналы показали кадры с морскими беспилотниками (БЭКами), экипированными реактивными системами залпового огня (РСЗО), «тубусы» которых были, по всей видимости, сняты со старых советских «Градов».

В чём идея такой монструозной конструкции, догадаться несложно: увеличение эффективной дальности работы безэкипажного катера. А вот как это будет работать на практике, учитывая чудовищную отдачу при выстреле, которая вполне может перевернуть весь БЭК, это вопрос, что называется, на засыпку. Учитывая, что кадры в Сеть попали ещё с зимних сухопутных испытаний, то на вооружение эту «новинку» в ВСУ ещё не приняли. Оно и понятно: испытать на воде им их не позволят, а это испытание моментально и даст все ответы на нужные вопросы.