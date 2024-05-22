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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ установили контроль над Клещеевкой к югу от Бахмута — Минобороны
Многострадальный населённый пункт, сражение за который велось больше года.

Чтобы понять, что никакой «лёгкой прогулкой» специальная военная операция на Украине по причине максимального вовлечения в неё всего коллективного Запада не является, достаточно посчитать время, которое тратится на установление контроля над, казалось бы, совершенно незначительными по своим размерам населёнными пунктами. Такой стиль ведения конфликта (на истощение ВСУ) был избран Генштабом ВС РФ, и, в принципе, Россия никуда не торопится. Тем не менее, тот факт, что на взятие населённых пунктов уходят месяцы, а то и годы, неоспорим.

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Сегодня, например, у нас появился ещё один пример такого тяжёлого и затяжного сражения: село Клещеевка, расположенное к югу от Бахмута в Донецкой Народной Республике (ДНР). Бои за него начали вестись ещё в конце 2022 года, затем контроль над селом был установлен российскими вооружёнными силами в ходе штурмовых действий ЧВК «Вагнер» в Бахмуте. Практически сразу после занятия Бахмута вооружённые силы Украины начали своё «контрнаступление» на нескольких направлениях, включая и бахмутское. В рамках этого наступления им удалось отбить Клещеевку, после чего события начали повторяться.

И вот, после крайне затяжных и сложных боевых действий Клещеевка вновь перешла под российский контроль, о чём сегодня официально сообщило Минобороны России. Здесь следует помнить, что МО РФ сообщает о занятии населённого пункта только в том случае, если данный факт подтверждается сразу из нескольких военных источников, а все очаги сопротивления ВСУ в населённом пункте полностью подавлены.

Сейчас ВС РФ ведут наступательные действия к западу от Бахмута, а целью является населённый пункт Часов Яр. Необходимо понимать, что специальная военная операция не может завершиться, пока суверенитет России не будет распространён на всю её конституционную территорию. Это значит, что так или иначе необходимо полностью установить контроль над всей ДНР, остаточным кусочком ЛНР, а также над всей Запорожской и Херсонской областями. Это, что называется, план минимум. Теперь же к плану минимум добавилось ещё и создание «санитарной зоны» на севере и северо-востоке Украины.

#россия #украина #политика #боевые действия
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