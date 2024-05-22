Что ещё ожидать от человека без образования, без навыка, без умения и без опыта.

Как вы знаете, несколько дней назад в Иране случилась большая трагедия: вертолёт с членами правительства, включая президента страны Эбрахима Раиси, потерпел крушение в горной местности на севере Исламской республики. Выживших нет, и сейчас в Иране по этому поводу продолжается пятидневный общенациональный траур. Что привело к катастрофе, ещё предстоит разобраться следствию, но уже сейчас очевидна непозволительная халатность органов госбезопасности, разрешивших полёт на вертолёте в горной местности при густом тумане и околонулевой видимости. Как вы понимаете, сочетание этих трёх вещей — это путь к трагедии, которая и произошла.

реклама

Мировые лидеры уже принесли свои соболезнования руководству и народу Ирана. Но вот Соединённые Штаты, которые до сих пор обижены на нынешнее теократическое руководство Исламской республики за то, что оно свергло прозападного шаха, при котором западный капитал активно выкачивал иранские ресурсы, соболезнования в рамках протокола хоть и отправили, но затем перечеркнули это действие. Даже хуже — в Вашингтоне откровенно злорадствуют.

Так, бесконечно некомпетентный Государственный секретарь США Энтони Блинкен позволил себе заявить, что гибель президента Раиси — это вообще «благо» для народа Ирана, и что ему (иранскому народу), «вероятно», после этого события «стало лучше». Честно говоря, трудно представить себе похожий комментарий хоть от кого-нибудь в этом мире в адрес американского народа, если что-нибудь случится со столь высокопоставленным руководителем США.

При этом следует понимать, что в Иране работает очень серьёзная правительственная система, которая вполне способна выдержать потерю такого политика. В этой связи злорадство Блинкена и прочих неоконсерваторов американского истеблишмента выглядит особенно нелепым. Политика Тегерана же не изменилась и вряд ли изменится.

Когда мы говорим о гибели на Западе дипломатии, да и просто хотя бы минимальных правил хорошего тона, то мы говорим об этом вовсе не из-за желания как-то беспричинно очернить те или иные западные страны. К сожалению, полная деградация европейских и американских элит — это суровая действительность, которая регулярно подтверждается их заявлениями и действиями. В этом плане российские средства массовой информации, включая федеральные, находятся просто в максимально «тепличных» условиях: не нужно ничего придумывать, потому что западные политики сами всё говорят, причём делают это в максимально безобразных формах.