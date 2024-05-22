Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Госсекретарь США позволил себе безобразное высказывание касательно гибели президента Ирана Эбрахима Раиси
Что ещё ожидать от человека без образования, без навыка, без умения и без опыта.

Как вы знаете, несколько дней назад в Иране случилась большая трагедия: вертолёт с членами правительства, включая президента страны Эбрахима Раиси, потерпел крушение в горной местности на севере Исламской республики. Выживших нет, и сейчас в Иране по этому поводу продолжается пятидневный общенациональный траур. Что привело к катастрофе, ещё предстоит разобраться следствию, но уже сейчас очевидна непозволительная халатность органов госбезопасности, разрешивших полёт на вертолёте в горной местности при густом тумане и околонулевой видимости. Как вы понимаете, сочетание этих трёх вещей — это путь к трагедии, которая и произошла.

реклама

Мировые лидеры уже принесли свои соболезнования руководству и народу Ирана. Но вот Соединённые Штаты, которые до сих пор обижены на нынешнее теократическое руководство Исламской республики за то, что оно свергло прозападного шаха, при котором западный капитал активно выкачивал иранские ресурсы, соболезнования в рамках протокола хоть и отправили, но затем перечеркнули это действие. Даже хуже — в Вашингтоне откровенно злорадствуют.

Так, бесконечно некомпетентный Государственный секретарь США Энтони Блинкен позволил себе заявить, что гибель президента Раиси — это вообще «благо» для народа Ирана, и что ему (иранскому народу), «вероятно», после этого события «стало лучше». Честно говоря, трудно представить себе похожий комментарий хоть от кого-нибудь в этом мире в адрес американского народа, если что-нибудь случится со столь высокопоставленным руководителем США.

При этом следует понимать, что в Иране работает очень серьёзная правительственная система, которая вполне способна выдержать потерю такого политика. В этой связи злорадство Блинкена и прочих неоконсерваторов американского истеблишмента выглядит особенно нелепым. Политика Тегерана же не изменилась и вряд ли изменится.

Когда мы говорим о гибели на Западе дипломатии, да и просто хотя бы минимальных правил хорошего тона, то мы говорим об этом вовсе не из-за желания как-то беспричинно очернить те или иные западные страны. К сожалению, полная деградация европейских и американских элит — это суровая действительность, которая регулярно подтверждается их заявлениями и действиями. В этом плане российские средства массовой информации, включая федеральные, находятся просто в максимально «тепличных» условиях: не нужно ничего придумывать, потому что западные политики сами всё говорят, причём делают это в максимально безобразных формах.

#сша #политика #психиатрия #иран
1
Показать комментарии (1)
Поставки китайских машин в США могут быть запрещены и по соображениям национальной безопасности
Panasonic не будет торопиться со строительством третьего предприятия по выпуску батарей в США
ВС РФ установили контроль над Клещеевкой к югу от Бахмута — Минобороны
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
90
Краткий обзор игры Dungeons & Dragons: Dark Alliance
+
Мое мнение о Steam Deck OLED (Eurogamer)
11
Выясняем, насколько мощный игровой ПК можно купить за стоимость смартфона Apple iPhone 15
38
Колонизация Марса - научная фантастика или ближайшее будущее
26
Экспериментальное восстановление изношенной клавиатуры подручными средствами
40
11 самых популярных SSD 2024 года — покупатели экономят на скорости, но не на объеме
52
Американские инвесторы скупают акции технокомпаний Китая и сбрасывают активы техногигантов США
1
Insider: Прокси-война Запада против РФ подвергла испытаниям оружие НАТО и обнажила его недостатки
3
СМИ: Провал проекта Vulcan показывает, что США так и не смогли заменить российский двигатель РД-180
27

Сейчас обсуждают

Александр
14:38
При этом переносят не на другой континент в америку, а всего лишь в соседние страны, хотя амеры аж кипятком и субсидиями писают, чтобы к ним ехали, но вот климат не тот, плюс с дешёвой рабочей силой н...
ASML и TSMC могут дистанционно отключить производство чипов при необходимости
Eppius
14:38
Вот поэтому американцы в космос и не летают, ведь у них нашего 180го. А масковый спэйсикс это все мультики и вранье. Им просто не на чем в космос лелать, ведь на батуте далеко все равно не улететь. ...
СМИ: Провал проекта Vulcan показывает, что США так и не смогли заменить российский двигатель РД-180
Eppius
14:35
Конкретно какие будут последствия?
Россия предупреждает Францию о последствиях отправки войск на Украину
Nvidia&Intel Hater
14:34
да уж,некрофилов смотрю полно.ну да,тут часто свидетели зиона в почете .теперь вот и еще 560-я,свежачок просто и актуальна как никогда
AMD Radeon RX 560 - маленький шедевр, растоптанный майнингом
Эдуард Спиридонов
14:33
какое отношение имеют ключевые инженеры tsmc к «любым китайцам»?
ASML и TSMC могут дистанционно отключить производство чипов при необходимости
Эдуард Спиридонов
14:32
причём тут «за владельцев»? результаты выборов в тайване показывают, что желающих присоединиться к китаю практически нет и почему «останется без работы»? этих специалистов десятки на весь земной шар,...
ASML и TSMC могут дистанционно отключить производство чипов при необходимости
Eppius
14:32
Какой еще энергетический кризис? Там цена на газ в разы упала от пика.
Европа планирует оказаться от российского СПГ, несмотря на очевидные экономические трудности
Eppius
14:30
А ему плевать на всех. Вот и позволяет.
Госсекретарь США позволил себе безобразное высказывание касательно гибели президента Ирана Эбрахима Раиси
Petr Korobov
14:27
... так что, дорогие европейские обыватели, вы как платили НАТО (США) за вооружение и, в общем, за безопасность, так и будете дальше платить!" — сказал между строк высокопоставленный российский чиновн...
Медведев сделал ряд жёстких заявлений касательно Зеленского и возможных мирных переговоров по Украине
Эдуард Спиридонов
14:26
так мы сейчас не про «всё», а конкретно про производство чипов по тонким техпроцессам, это tsmc, samsung, intel. ни одного завода в китае. киатйский smic несмотря на вливаемые средства (не американски...
ASML и TSMC могут дистанционно отключить производство чипов при необходимости
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем