Если тебе все должны просто потому что, ты — президент (нелегитимный) Украины.

Утративший вчера в полночь легитимность президент Украины Владимир Зеленский настолько привык за 2022-й и первую половину 2023-го года к тому, что ему все рукоплещут, дают деньги и оружие и сравнивают с величайшими личностями в истории, что нынешняя очень быстро и неожиданно открывшаяся реальность — что Зеленского и Украину просто используют как антироссийский таран — пока не позволяет главе украинского государства полностью осознать масштаб бедствия. По этой причине он продолжает мысленно находиться в благостной иллюзии 2022 года и мыслить теми же категориями.

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В частности, помимо абсурдного по своей сути требования к НАТО начать своими средствами перехватывать российские ракеты в небе над Украиной и разрешения на нанесение ударов по территории РФ с использованием западного оружия, Зеленский также искренне возмутился тем фактом, что Запад не торопится «порвать» с Россией, оставляя «дверь чуточку приоткрытой».

«Закрыли ли вы свои посольства [в России]? Нет. Выслали ли вы российских дипломатов из своих стран? Нет», — сокрушается Зеленский, не понимающий, что международные отношения и дипломатия это не дешёвый спектакль и не юмористическое шоу по телевидению.

По мнению Зеленского, поведение коллективного Запада свидетельствует о том, что там допускают поражение Украины. Что до поведения Зеленского, то отчётлива видна паника, переходящая в истерику, на фоне событий, происходящих на линии боевого соприкосновения, в украинской энергетике и экономике. Страна полностью зависит от западной военной помощи; зависимость от экономической помощи же растёт с каждым днём и уже давно перевалила за 50 %.