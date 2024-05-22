Нелегитимного «президента» понесло.

Владимир Зеленский, у которого истекли полномочия президента Украины, не скрывает паники на фоне ситуации, разворачивающейся на линии боевого соприкосновения. Обвинить его в этом сложно: ситуация для Киева действительно аховая, и оптимального для Украины выхода из неё нет. Поэтому Зеленский продолжает идти ва-банк и смеет брать страны коллективного Запада на «понт».

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В частности, в интервью изданию The New York Times Зеленский прямым текстом призвал НАТО начать сбивать российские ракеты над территорией Украины. В фантазиях Зеленского, это не будет актом войны, потому что самолёты-перехватчики не будут входить в украинское воздушное пространство, а Россия будет терять только ракеты, а не самолёты и не лётчиков. По мнению Зеленского, это исключительно оборонительная тактика и не несёт риска столкновения с российскими войсками.

«И мой вопрос такой: в чём проблема? Почему мы не можем их [ракеты — прим. ред.] сбивать? Это оборона? Да. Это атака на Россию? Нет. Сбиваете ли вы российские самолёты и убиваете российских пилотов? Нет. В чём проблема вовлечения стран НАТО в войну? Нет такой проблемы», — выдал Зеленский, вспомнив то, как коалиция США, Британии и Иордании сбивала иранские дроны и ракеты, летевшие по целям в Израиле.

Кроме того, Зеленский призвал Запад предоставить вооружения и дать добро на нанесение ударов по российским войскам на территории РФ. Нелегитимный президент Украины очень недоволен тем фактом, что Россия наносит удары по Украины, а той, видите ли, не разрешают «отвечать» западным оружием.

Здесь мы можем лишь посоветовать Зеленскому немножко изучить международное право — примерно так на уровне второго семестра первого курса юрфака любого университета. Украина формально не находится в состоянии войны, а это значит, что международное право запрещает ей наносить удары по другим государствам. Россия, в свою очередь, тоже формально не в состоянии войны — она проводит на Украине специальную военную операцию, которая с юридической точки зрения совсем не является эвфемизмом тотальной войны. Не забываем также о том, что страны Запада могут поставлять вооружения Киеву только по той причине, что формально Украина не находится в состоянии войны; как только это произойдёт, любые поставки оружия станут вне закона и сделают таких поставщиков прямыми участниками конфликта, со всеми вытекающими для них последствиями.