Мир там, понятное дело, обсуждать никто не будет. Потому что России там нет. А требования РФ всем известны.

Реальность складывается таким образом, что завершение украинского кризиса может быть только при полном и безоговорочном выполнении всех до единого российских условий. Условия, и это вполне естественно, будут жесточайшими, и сей факт прекрасно понимают и на Западе, и в Киеве, поэтому продолжают оттягивать процесс и создавая имитацию бурной деятельности.

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Такой имитацией, в частности, является готовящаяся к проведению в середине июня конференция в Швейцарии, в рамках которой будет обсуждаться совершенно нереалистичная по своей сути «формула Зеленского», призывающая к капитуляции России, выплате Москвой репараций в пользу Киева, и прочие фантастические вещи. Удивительно, но то, что никакой мир на таких основаниях Украину не ждёт, понимает и утративший сегодня легитимность президент Владимир Зеленский.

Так, в комментарии Reuters он заявил, что основная задача, которая стоит перед конференцией в Швейцарии — это привлечение как можно большего числа стран, дабы оказать на Россию давление. Проще говоря, Зеленский рассчитывает использовать конференцию в Швейцарии, чтобы каким-то непонятным образом выбить то, что Украина даже теоретически не сможет выбить на поле боя.

Понятно, что такой подход неконструктивен. Во-первых, никто из имеющих значение стран глобального Юга на эту «конференцию» не поедет. За исключением разве что Индии, которая продолжает восседать на двух стульях. Во-вторых, страны глобального Юга поддерживают позицию России, поскольку прекрасно осведомлены о причинах украинского кризиса, знают в лицо тех, кто этот кризис затягивают и мешают мирному урегулированию. Вот и получится, что в Швейцарии пройдёт очередной бестолковый междусобойчик, итогом которого станет примерно ничего.