Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Курс доллара на Мосбирже впервые с февраля опустился ниже 90 рублей
Это значит, что спрос на доллары падает.

За последний год мы привыкли и смирились с тем, что курс доллара будет болтаться в районе 90 рублей за одного вечнозелёного американского президента. Примерно так курс российской валюты к валюте американской и держится, время от времени то укрепляясь, то снова ослабевая. Последние несколько дней наблюдается период укрепления, и вот, сегодня вечером по итогам торгов на Мосбирже курс одного «Джорджа Вашингтона» составил 89,97 рублей.

реклама

Иными словами, курс впервые с февраля текущего года опустился ниже 90 рублей. Причин у такого положения дел множество, и не последняя из них — снижение спроса на американскую валюту вследствие стремительного перехода России на взаиморасчёты с дружественными и нейтральными странами в национальных валютах, минуя посредника в лице долларов США.

Следует помнить, что дедолларизация в мире и до 2022 года развивалась, но неадекватные действия США и их «союзников» многократно (если не на несколько порядков) ускорили данный процесс. Во-первых, для России западные валюты стали «токсичными», а во-вторых, страны глобального Юга прекрасно понимают, что участь, постигшая РФ, легко и непринуждённо может постигнуть и их — стоит только как-то провиниться перед Вашингтоном. Поэтому и начали активно переходить на национальные валюты.

Не забываем и о том, что объединение БРИКС, которое ныне состоит из десяти государств, а осенью текущего года наверняка дополнительно расширится, работает над созданием собственных финансовых механизмов, в который рано или поздно неизбежно войдёт наднациональная резервная валюта.

#россия #финансы #экономика #курс доллара
+
Написать комментарий (0)
В России разработали многофункциональный БПЛА грузоподъёмностью до 100 кг
Находящаяся с визитом в Киеве глава МИД Германии в последний момент отказалась от поездки в Харьков
Видео: в России начался первый этап учений по применению нестратегического ядерного оружия
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

8 народных процессоров для игровых ПК в 2024 году, о покупке которых вы точно не пожалеете
24
Нетбуки — какими они были, почему исчезли, и чем их можно заменить
29
Краткий обзор игры Dungeons & Dragons: Dark Alliance
+
GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
67
Мое мнение о Steam Deck OLED (Eurogamer)
8
Итоги гоночного уик-энда 18-19 мая
2
Колонизация Марса - научная фантастика или ближайшее будущее
13
Выясняем, насколько мощный игровой ПК можно купить за стоимость смартфона Apple iPhone 15
16
Экспериментальное восстановление изношенной клавиатуры подручными средствами
29
Американские инвесторы скупают акции технокомпаний Китая и сбрасывают активы техногигантов США
+

Сейчас обсуждают

E. S.
19:47
Кто-то усиленно пытается трамбовать иксбокс с завидным постоянством... Видно, нечистоплотная сонька играет в конкуренцию заносом мелких сумм денег тем , кто легко покупается...
Что вам надо знать перед продажей Xbox series S
Жора Петросян
19:47
братан, на марс будут трамваи ходить, ты что не знал, еще наши деды это знали, берешь билет в киоске и все - поехал, -- какие астронавты_))
Колонизация Марса - научная фантастика или ближайшее будущее
nirotub
19:38
А где купить этот мистический APNX C1-VGA-KIT? На сайте производителя о нём нет информации. Только здесь о нём рассказывается
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
Asker 013
19:37
" ...проблема лишь в том, что все чипы не выпускаются на территории России."
Российские инженеры начали производство конкурента Raspberry Pi из отечественных компонентов
Eisbrecher
19:32
А чем вам плох для домашней файлопомойки с восполнимым контентом софтовый рейд, если резко нарисовалась пара винтов чрезмерной емкости? Плюс, думаю, ребята, умеющие в аппаратные рейды, не собирают их ...
Пять типов компьютерных корпусов, которых не хватает на рынке (субъективное мнение)
Артём Николаев
19:31
Тем не менее, хрюшу технически можно запустить на i386, вопрос только в объёме оперативки и тупых проверках уровня if, как в своё время одна игрушка не запускалась т.к. в версии ОС требовала найти стр...
Энтузиаст сумел запустить Windows XP на процессоре Intel i486
Добрый день
19:30
Windows XP был божественной системой только для тупой школоты того времени, у которых эта система была первой на папином компьютере с Пентиум-4 уже не первой ревизии и с 512Мб памяти, для других - это...
Троянам требуется всего 10 минут, чтобы заразить компьютер с Windows XP
AleksK
19:25
А что случилось?
Находящаяся с визитом в Киеве глава МИД Германии в последний момент отказалась от поездки в Харьков
Михаил Викторов
19:21
Батько, грошей! (Свадьба в Малиновке)
Зеленский потребовал у ЕС 120 истребителей F-16, которые нужно прислать на Украину вместе с пилотами
Алексей Ланин
19:19
Статья бред! То 3060ti они на вторичном рынке видят за 36. То ее видят новой за 28!
Почему GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 всё ещё в топе самых популярных игровых видеокарт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем