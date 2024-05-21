Это значит, что спрос на доллары падает.

За последний год мы привыкли и смирились с тем, что курс доллара будет болтаться в районе 90 рублей за одного вечнозелёного американского президента. Примерно так курс российской валюты к валюте американской и держится, время от времени то укрепляясь, то снова ослабевая. Последние несколько дней наблюдается период укрепления, и вот, сегодня вечером по итогам торгов на Мосбирже курс одного «Джорджа Вашингтона» составил 89,97 рублей.

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Иными словами, курс впервые с февраля текущего года опустился ниже 90 рублей. Причин у такого положения дел множество, и не последняя из них — снижение спроса на американскую валюту вследствие стремительного перехода России на взаиморасчёты с дружественными и нейтральными странами в национальных валютах, минуя посредника в лице долларов США.

Следует помнить, что дедолларизация в мире и до 2022 года развивалась, но неадекватные действия США и их «союзников» многократно (если не на несколько порядков) ускорили данный процесс. Во-первых, для России западные валюты стали «токсичными», а во-вторых, страны глобального Юга прекрасно понимают, что участь, постигшая РФ, легко и непринуждённо может постигнуть и их — стоит только как-то провиниться перед Вашингтоном. Поэтому и начали активно переходить на национальные валюты.

Не забываем и о том, что объединение БРИКС, которое ныне состоит из десяти государств, а осенью текущего года наверняка дополнительно расширится, работает над созданием собственных финансовых механизмов, в который рано или поздно неизбежно войдёт наднациональная резервная валюта.