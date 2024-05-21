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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Видео: в России начался первый этап учений по применению нестратегического ядерного оружия
Учения проводятся в ответ на безрассудные заявления отдельных представителей коллективного Запада.

Страх перед ядерным оружием и тотальной аннигиляцией всего живого позволил человечеству пройти Холодную войну именно что в «холодном» состоянии — без прямого военного столкновения сверхдержав и великих держав. За последние годы уровень страха перед последним аргументом у целого ряда представителей стран коллективного Запада снизился, поэтому в России совершенно справедливо решили его поднять обратно на приемлемое значение. В этой связи в начале мая президент России (Верховный Главнокомандующий ВС РФ) дал поручение о проведении учений по вопросам отработки подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. И вот, сегодня первый этап этих учений начался.

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Как следует из официального комментария Минобороны России, за проведение учений отвечает Южный военный округ под руководством Генерального штаба ВС РФ. В ходе первого этапа учений ракетные соединения Южного военного округа отрабатывают задачи получения боеприпасов со специальной (ядерной) боевой частью для ОТРК «Искандер», экипирования ими ракет-носителей, и затем выдвижения в позиционный район для проведения пусков.

Также в учениях участвует и воздушный компонент в лице ВКС России. Отрабатывается применение специальных боевых частей различных авиационных средств поражения, включая гиперзвуковые аэробаллистические комплексы «Кинжал».

МО РФ отмечает, что всё происходящее — есть следствие безрассудных и провокационных заявлений отдельных представителей западного политического класса. Имеются в виду, естественно, совершенно неадекватные угрозы президента Франции о возможном вводе французских войск на Украину, а также нарушающие международное право заявления главы МИД Британии о якобы допустимости применения британских вооружений для ударов по территории России.

#россия #политика #ядерное оружие
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