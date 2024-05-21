Линия может изготавливать 30 тысяч пар обуви в месяц.

Астраханская область расширяет промышленное производство, внедряя новую линию по изготовлению спортивной обуви. Проект реализован ООО ПКФ «Дюна-Аст» при поддержке Фонда развития промышленности региона, которое предоставило средства для модернизации и технического переоснащения производства.

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Благодаря эффективному использованию льготного финансирования предприятие обновило оборудование и закупило пресс-формы для подошв. Внедрённые технологии гарантируют хорошую амортизацию продукции. Ожидаемая производственная мощность новой линии составляет 30 тысяч пар кроссовок ежемесячно.

Компания «Дюна-АСТ», основанная в 1999 году на базе астраханского завода, специализируется на выпуске продукции из поливинилхлорида (ПВХ) и является одним из ведущих производителей резиновой обуви в России. Производственный ассортимент насчитывает более 300 моделей, включая спецодежду для охоты и рыбалки. Продукция компании широко известна не только в России, но и в странах СНГ, с представительствами в Москве и Саратове.