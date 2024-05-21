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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
В Астрахани выпустили тестовую партию кроссовок
Линия может изготавливать 30 тысяч пар обуви в месяц.

Астраханская область расширяет промышленное производство, внедряя новую линию по изготовлению спортивной обуви. Проект реализован ООО ПКФ «Дюна-Аст» при поддержке Фонда развития промышленности региона, которое предоставило средства для модернизации и технического переоснащения производства.

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Благодаря эффективному использованию льготного финансирования предприятие обновило оборудование и закупило пресс-формы для подошв. Внедрённые технологии гарантируют хорошую амортизацию продукции. Ожидаемая производственная мощность новой линии составляет 30 тысяч пар кроссовок ежемесячно.

Компания «Дюна-АСТ», основанная в 1999 году на базе астраханского завода, специализируется на выпуске продукции из поливинилхлорида (ПВХ) и является одним из ведущих производителей резиновой обуви в России. Производственный ассортимент насчитывает более 300 моделей, включая спецодежду для охоты и рыбалки. Продукция компании широко известна не только в России, но и в странах СНГ, с представительствами в Москве и Саратове.

#производство #сделано в рф
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Михаил Авраменко
18:00
Как будто его мнение кого-то интересует🙂
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Vlad_001
17:59
Всех в космолёт и на Марс, на гумус для яблынь! ))
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ev_ruso
17:58
а самое фиговое вот здесь его посыл правильный, а что взять из отечественного? порекомендуйте...цена качество... у нас же капитализм не отменили поэтому как потребителя его можно понять
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Vlad_001
17:57
Сначала надо там гумус получить, чтобы потом яблони цвели! А гумус как я понял будет из первых асронафтов, у них билет в один конец. Короче, я ПАС! Долго ждать придётси!
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Михаил Авраменко
17:57
Такие как ты либо послушно ставят галочку в бюллетене за того кандидата, за которого приказали голосовать западные хозяева, либо вообще не ходят на выборы и потом везде скулят об их бесполезности.
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OgoGoLog
17:55
Это не инфляция. Месяц назад пошлины ввели. А в магазинах цена всегда выше из-за серого импорта. Но естественно опять всё свелось к забугорным товарам. Одной корейской электроникой живём, ага.
GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
BinaryBeacons
17:55
Атомы есть и 64-битные. Зависит от поколения.
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Бот_Пригожина_03081
17:54
Что-то вялого гегемона кто только тапками по морде не гоняет...
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Vlad_001
17:54
Дык уже! Автомобиль там есть мериканский, и евреи живность запустили. Ждём результ! ))
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Джон Коннор
17:51
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