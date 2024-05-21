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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский не согласен с тем, что утратил статус легитимного президента Украины
Эффект Шрёдингера-Зеленского: пять лет, вроде бы, истекли, но вообще не истекли.

Конституцию Украины в Киеве трактуют и выкручивают так, как это выгодно действующему политическому руководству страны, поэтому, справедливости ради, сложно сказать, правомерны действия киевской власти или нет. Ясно одно: вчера, 20 мая, был последний день официальных полномочий Зеленского в должности президента Украины, и с сегодняшнего дня он уже не является правомерным главой государства, а является, по большому счёту, узурпатором власти, прикрывающимся военным положением и боевыми действиями.

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Сам Зеленский с этим утверждением не согласен, и в интервью агентству Reuters заявил, что его «пять лет ещё не закончились». И дело здесь не в том, что Зеленский изобрёл машину времени, о чём забыл оповестить весь окружающий мир, а в том, что, по словам Зеленского, его пятилетний срок полномочий ещё не завершился ввиду военного положения.

Иными словами, Зеленский заявил Reuters, что в его представлении юридически пять лет полномочий продолжаются даже в реалиях того, что фактически они вышли за пятилетний срок. Проще говоря, даже если он продолжит руководить государством в течение ещё года, то это всё равно будет считаться как пятилетний срок полномочий.

Не знаем, как такие манипуляции пространством-временем воспримут государства глобального Юга. То, что страны коллективного Запада готовы закрывать глаза на всё, лишь бы использовать Украину как антироссийский таран, это понятно, но мнение коллективного Запада с каждым днём волнует всё меньшее количество людей. Вопрос также в том, не повлияет ли фактическая нелегитимность действующей киевской власти на характер проведения Россией специальной военной операции.

#украина #политика #боевые действия #психиатрия
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