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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России разработали многофункциональный БПЛА грузоподъёмностью до 100 кг
Спектр применения подобных БПЛА ограничивается разве что фантазией. Вопрос пока к безопасности подобных перевозок.

Хотя последние два с лишним года беспилотные летательные аппараты фигурируют в основном как средство поражения в зоне боевых действий, в мирной жизни они тоже применяются, причём в куда более широком спектре задач, упрощающих работу и быт людей. Масштабная «беспилотизация» происходит и в России — так, учёные Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали грузовой БПЛА самолётного типа грузоподъёмностью до 100 килограммов.

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Изображение: просто иллюстрация. Внешний вид новосибирского БПЛА пока неизвестен.

По замыслу, данный беспилотник можно будет использовать для долговременного мониторинга территории, доставки грузов, а также для проведения агротехнических работ — проведения посевных работ, а также опрыскивания сельскохозяйственных культур различными составами от вредителей. Характеристики беспилотника позволяют: помимо вышеуказанной грузоподъёмности разработанный новосибирскими учёными БПЛА отличается дальностью полёта (запасом хода) до 1 200 км, усовершенствованными за счёт волнистого профиля крыла взлётно-посадочными характеристиками и высокой энергоэффективностью.

Следует помнить, что в агропромышленном комплексе применение беспилотников — это уже давно мировой тренд. БПЛА не только позволяют быстро покрывать огромные территории, но и значительно снижать затраты на основные агротехнические работы. Следовательно, снижать итоговую стоимость сельскохозяйственной продукции. Понятно, что пока участие человека в посевных работах и уборке урожая незаменимо, но, как вы понимаете, и это временно: недалёк тот момент, когда комбайны повсеместно будут управляться с помощью заложенных в них программ.

#россия #наука #промышленность #беспилотники
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