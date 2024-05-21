Это действительно вызывает как минимум чувство неловкости.

В Нижнем Новгороде открылась выставка «Цифровая индустрия промышленной России». Волею судеб на выставке также участвует бренд Volga от Горьковского автозавода, представивший линейку новых автомобилей. Посетил выставку председатель Правительства России Михаил Мишустин, заинтересовавшийся новыми «Волгами», которые, как вы понимаете, на самом деле не «Волга», а, скорее, «Янцзы».

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Представитель бренда поведал Мишустину технические особенности автомобилей, но премьер-министр, будучи технократом и сторонником индустриализации, сразу же задал вопрос про уровень локализации производства представленных автомобилей. Предсказуемо оказалось, что он чрезвычайно низок, и даже простые элементы конструкции и интерьера — это импорт из Китая.

«У вас где сделан руль? Китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы», — справедливо отметил премьер, расспросивший представителя бренда про то, насколько «Волга» вообще «Волга».

Линейка новых автомобилей Volga будет выпускаться в трёх вариантах: Volga C40 (седан D-класса), Volga K30 (кроссовер C-класса) и Volga K40 (кроссовер D-класса). Собираться будут в Нижнем Новгороде. Об уровне локализации этой сборки вы и так уже всё поняли. Выпуск должен начаться уже в этом году, а переход на полный цикл — в следующем. О ценах пока не сообщается.