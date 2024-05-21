Здесь либо кто-то окончательно заврался, либо одно из двух.

Результативность работы украинской противовоздушной обороны уже два года и три месяца вызывает огромное количество вопросов у думающих (а не переписывающих отчёты Воздушных сил ВСУ) людей. Казалось бы, мы практически каждый день видим всё новые и новые видео- и фотосвидетельства уничтожения пусковых установок, пунктов управления и радиолокационных станций украинских средств противовоздушной обороны, в западной прессе бьют в набат из-за тотального истощения украинской ПВО и нехватке противовоздушных ракет. Но при всём этом отчёты Воздушных сил ВСУ продолжают выглядеть так, будто никаких проблем у Киева в вопросе защиты неба нет и не предвидится.

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Так, сегодня командующий ВС ВСУ Николай Олещук с гордостью отчитался об уничтожении 28 из 29 участвовавших в ночной атаке российских дронов-камикадзе «Герань-2».

То, что господин Олещук, как бы это помягче выразиться, приукрашивает, подтверждается статистикой от непосредственно жителей Украины, которые сообщали о множественных попаданиях российских дронов в объекты в нескольких регионах, включая Одесскую область и Харьков. Естественно, один дрон не мог отскочить от одного объекта, а потом перекинуться на другой, на третий, и так далее, да ещё и через всю страну.

Если делать выводы исключительно из отчётов командования Воздушных сил ВСУ, то новые системы ПВО Украине не то что не нужны, у неё их наблюдаются излишки, и Киев вообще должен поделиться своими ПВО с Европой, которая выгребла свои арсеналы подчистую. Естественно, реальность сильно отличается от отчётов «Повитряных сыл», и понимают это и в Киеве, и на Западе, и, естественно, в Москве. А вот зачем обманывать население Украины, бесконечно рассказывая про то, что всё под контролем, волноваться не надо, жарьте шашлыки и ни о чём не переживайте, не проводя при этом эвакуацию из мест, по которым будет проходить линия боевого соприкосновения, это вопрос, что называется, на засыпку.