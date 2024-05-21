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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Пентагона заявил о запрете Киеву применять американское оружие для ударов по территории России
Имеется в виду в том виде, в котором территория России признана на уровне ООН.

Соединённые Штаты, будучи главными спонсорами украинского кризиса, при этом всячески одёргивают представителей сегодня утратившей легитимность киевской власти, указывая ей на границы дозволенного. В частности, Вашингтон не поддерживает применение Украиной американских систем вооружений для нанесения ударов по территории России в том виде, в котором эта территория признаётся на уровне ООН.

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Причина, по которой США занимают такую двоякую позицию, проста: Украине строго-настрого запрещено выводить текущий конфликт на уровень выше, чем просто военное положение на контролируемой Киевом территории. Делается это с той целью, чтобы иметь юридическое право поставлять Украине вооружения, не становясь при этом стороной конфликта, поскольку юридически состояния войны нет и между Россией и Украиной. В свою очередь, это накладывает и определённые ограничения на Киев: ему, в частности, запрещено наносить удары по территории России вооружениями западного производства.

То, что Киев эти запреты не принимает во внимание, считая, что отвечать ему ни перед кем не придётся (хотя, конечно же, в реальности очень даже придётся), вопрос второй важности. Но поскольку частота и интенсивность попыток ВСУ нанести ущерб российской инфраструктуре нарастают, то пресса поинтересовалась у главы Пентагона Ллойда Остина, остаётся ли в силе запрет, который Вашингтон дал Киеву. По словам Остина, да, США выступают «против расширения географии американских вооружений, передаваемых Украине».

У России, впрочем, на этот счёт своё мнение: она не приемлет и ударов по Крыму и новым регионам. В качестве воспитательных мер ВС РФ время от времени наносят удары возмездия, целями которых являются объекты энергетики Украины. К отрезвлению в Киеве эти удары пока не приводят, а это значит, что их нужно продолжать. Уже сейчас на Украине наблюдается массовая нехватка генерирующих мощностей, что приводит к частичным блэкаутам. Всего этого бы, по всей видимости, не произошло, если бы не патологическое желание украинских властей позаниматься «пиаром».

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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Это другое: в Госдепе объяснили, почему МУС может преследовать руководителей России, но не Израиля
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