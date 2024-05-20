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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве признали, что конфликт с Россией закончится переговорами
Так-то да, переговоры обязательно будут. Вопрос только, какие условия будут поставлены перед Украиной и финансирующим её Западом.

Любой вооружённый конфликт рано или поздно завершается мирными переговорами. Ничего нового или экстраординарного в этом нет — таковы правила. И боевые действия на Украине исключением вовсе не станут. Несмотря на то, что президент Украины поступил крайне недальновидно и не просто заставил страну сопротивляться российской специальной военной операции под науськивание коллективного Запада, шанса на позитивное для Киева завершение которой уже нет и быть не может, а ещё и запретил вести с Москвой любые переговоры, ряд здравомыслящих чиновников на Украине ещё остались.

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В частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко. По его словам, ситуация на линии боевого соприкосновения «крайне сложная», но «далеко не катастрофическая». При этом, продолжил Литвиненко, в Киеве отдают себе отчёт в том, что конфликт завершится переговорами.

Сейчас главный вопрос заключается в том, на какие уступки Киеву и коллективному Западу тоже придётся пойти ради окончания этого кризиса. Как уже отмечалось многократно, выгодное для себя завершение конфликта Украина упустила, и сейчас уже ни о каком хоть мало-мальски приемлемом для Киева варианте и речи идти не может.

При этом позицию России поддерживают, по сути, все страны глобального Юга. А позиция простая: чтобы завершить этот конфликт, нужно искоренить первопричину его начала. Первопричина всем известна. Дальше уже, скорее всего, последуют законодательные запреты Украине иметь вооружённые силы, не говоря уж про тяжёлое вооружение, официально признанные на международном уровне территориальные уступки, а также компенсации, нанесённые террористическими ударами по территории России, на которые Киев не имеет никакого права в юридических рамках этого конфликта.

#россия #украина #политика #боевые действия
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