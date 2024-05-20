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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Geely Atlas второго поколения получил обновление
Пока только на внутреннем рынке.

Кроссовер Geely Atlas второго поколения претерпел обновление на внутреннем рынке. В оформлении экстерьера изменений не произошло, в то время как интерьер модели был значительно доработан. Несмотря на сохранение традиционного 13,2-дюймового вертикального планшета мультимедийной системы, дизайнеры изменили его крепление к передней панели, а также обновили центральный тоннель, добавив физические кнопки и новый селектор передач.

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Кроме обновления интерьера, произошли изменения в линейке комплектаций и оснащении. Так, в базовой версии исчезли система автоматического торможения и адаптивный круиз-контроль, которые теперь доступны начиная со второго комплекта. Однако базовое оснащение всё ещё включает виртуальную приборку, вертикальный тачскрин, камеры кругового обзора и однозонный климат-контроль.

Наивысшая комплектация дополняется подогревом и вентиляцией передних сидений с функцией массажа, проекционным дисплеем, парковочным автопилотом и комплексом электронных помощников вождения. Функциональность и удобство бокса-подлокотника между сидениями увеличена за счет двухстворчатой конструкции.

Напомним. на домашнем рынке в Китае, где новинка продается под именем Boyue L с осени 2022 года, компания убрала из ассортимента гибридную модификацию, оставив лишь турбомоторы. В России паркетник длиной 4670 мм представлен в начале текущего года как Atlas второго поколения.

#автомобили #geely #geely atlas
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