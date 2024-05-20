Российская ПВО каждый день отражает атаки ВСУ.

Сегодня утром вооружённые силы Украины в очередной раз осуществили попытку нанесения террористического удара (напоминаем, в юридических рамках текущего конфликта Украина не имеет права наносить удары по территории РФ, поэтому все такие удары автоматически классифицируются как акты террора) по российским объектам.

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Под удар с использованием французских крылатых ракет SCALP, являющихся сводными сёстрами британских Storm Shadow, попала Луганская Народная Республика. Насколько масштабным был удар, сказать сложно, но, судя по отсутствию серьёзных повреждений на земле, атака была отражена. Более того, очевидцы зафиксировали кадры непосредственно перехвата ракеты SCALP.

Напомним, ракеты SCALP запускаются с модифицированных под их несение самолётов Воздушных сил ВСУ.