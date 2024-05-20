Пока угрозы безопасности США нет, это будет продолжаться.

Несмотря на то, что исход украинского кризиса понятен, и это лишь вопрос времени, просто так вложившиеся в украинский проект западные страны его не спишут, а постараются нанести с его помощью максимальный ущерб России. По этой причине поставки вооружений Киеву продолжаются, а глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин и вовсе позволяет себе провокационные комментарии.

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Так, сегодня глава Пентагона заявил, что принятие Конгрессом США пакета «помощи» на $61 миллиард позволит продолжать выделять Украине новые пакеты вооружений. По словам Остина, Украину ожидает «стабильный поток американской военной помощи неделя за неделей».

Как уже отмечалось экспертами и политологами, $61 миллиард на 80 % пойдёт на наполнение ранее опустошённых и продолжающих опустошаться арсеналов наличной военной техники США. Теперь под украинский кризис можно будет списать ещё несколько сотен единиц неликвида, которые в противном случае пришлось бы утилизировать, а так — ещё и заработать на этом можно.

Следует помнить, что международное право своими действиями США, как бы неприятно это не было, не нарушают. Дело в том, что формально никакой войны между Россией и Украиной нет: Запад строго-настрого запретил Киеву переводить этот конфликт во что-то большее, чем военное положение на территории Украины. Как раз для того, чтобы иметь возможность напичкивать её оружием без последствий. Впрочем, есть у данного положения и обратная сторона: Украина, как следствие, не имеет юридического права наносить удары по территории России. Все удары по территории РФ автоматически классифицируются как террористические с точки зрения международного права, и за ними следуют сокрушительные удары возмездия, уже безвозвратно критически повредившие украинскую энергосистему. И, судя по тому, что протрезвления в Киеве не происходит, массированные удары по энергосистеме Украины будут продолжаться и дальше. Потому что правила соблюдать надо, а не заниматься PR-акциями ценой экономики страны, энергетики и уровня жизни граждан.