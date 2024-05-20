Так происходит, когда власть работает как система.

Вчера вечером в Иране произошла большая трагедия: вертолёт с президентом Эбрахимом Раиси, а также рядом высокопоставленных чиновников, включая министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна, потерпел крушение на севере Ирана в провинции Восточный Азербайджар в районе города Варзакан.

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До последнего теплилась надежда, что вертолёт просто «совершил жёсткую посадку», но сегодня утром правительство Ирана в результате проведённых поисковых работ подтвердило худшие опасения: члены правительственной делегации во главе с Раиси погибли. По иранским законам, в случае, если президент по тем или иным причинам не может исполнять свои обязанности, полномочия в статусе исполняющего обязанности переходят первому вице-президенту. В данном случае это Мохаммад Мохбер.

Сегодня состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и исполняющего обязанности президента Ирана Мохаммада Мохбера. В ходе разговора Мохбер заявил об уважении к российской международной позиции, а также подтвердил курс на дальнейшее развитие двусторонних ирано-российских отношений.

«Отныне мы будем добиваться непрерывного прогресса в отношениях между Тегераном и Москвой посредством углубления двустороннего сотрудничества между нашими странами», — заявил Мохбер.

Следует понимать, что политическая система в Иране устроена таким образом, что гибель главы правительства и официального представителя страны на международной арене не приводит к смене политики. Это, к слову, та задача, которую предстоит когда-нибудь решить России, у которой политика в огромной степени зависит от личности и настроений первого лица.