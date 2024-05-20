Старый добрый драгметалл по-прежнему остаётся лучшим способом сбережения денег. Как-то даже неловко.

Поскольку в мире постоянно происходят события, свидетельствующие о тектонических изменениях в геополитическом устройстве — и это мы, на минуточку, только в самом их начале, ещё только наблюдаются подземные толчки, а цунами и последствия только впереди — то богатенькие Буратины из числа тех, кто ходят по земле, а не вершат судьбы этого самого мира, стремятся сохранить свои богатства. Поскольку вкладывать средства в западную экономику опасно, ибо в нынешних реалиях невозможно спрогнозировать, как эта экономика себя поведёт (пока что тренд исключительно на спад и рецессию), то и остаётся старое доброе золото как материальный продукт, не теряющей своей стоимости, а сегодня и вовсе постоянно её увеличивающий.

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В числе таких «богатеньких Буратин» могут быть и целые государства, которые понимают, что вкладывать деньги в западные облигации и прочие долговые обязательства уже, мягко говоря, недальновидно. Как итог, биржевая стоимость золота продолжает постоянно расти, и сегодня был установлен очередной исторический рекорд: цена июньского фьючерса на золото на бирже Comex в Нью-Йорке достигла $2 452,6 за тройскую унцию.

Сейчас страны, понимающие, к чему всё идёт, наращивают закупки золота. Предположительно, впоследствии на этом фундаменте можно будет организовать новую резервную валюту, разрабатываемую объединением БРИКС, которое осенью этого года явно ещё раз расширится, причём существенно. Как мы уже говорили, все события в мире свидетельствуют о том, что мы переживаем тот этап истории, когда за годы происходят десятилетия, если не столетия.