Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Россия впервые запустила три низкоорбитальных спутника связи 5G
Со следующего года эта же компания планирует запускать по 15 спутников за раз.

Компания «Бюро 1440», входящая в состав «ИКС Холдинг», сообщила о успешном запуске трёх современных низкоорбитальных спутников связи серии «Рассвет-2» с космодрома Плесецк. Миссия стартовала на борту ракеты «Союз-2.1б» в период с 16 на 17 мая текущего года. Эти спутники представляют собой усовершенствованную модель предыдущей серии, с увеличенным вдвое размером, обновлённым набором аппаратурой и поддержкой протокола 5G NTN.

реклама

Аппараты, уже названные космической лабораторией, задействуют в орбитальных экспериментах, которые будут проводиться на протяжении нескольких месяцев. Такие испытания необходимы для проверки технологий и аппаратуры, создания российской системы глобального широкополосного спутникового интернета.

Ожидается, что с 2025 года станет возможным осуществление запусков до 15 спутников одновременно до 10-12 раз в год, что будет соответствовать планам «Бюро 1440» по созданию сети с 250 спутниками к 2027 году и расширению до 700 к 2030 году.

Уже в прошлом году компания осуществила запуск первой серии «Рассвет-1», а в следующем месяце приняла первый космический пинг, готовя путь для подключения пользователей к сети через компактные абонентские устройства. Компания Yadro прогнозирует потенциальную аудиторию нового спутникового интернета в размере 1,5-2 миллиона человек в России.

#космос #спутники #связь #бюро 1440
+
Написать комментарий (0)
С военного космодрома «Плесецк» запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутниками в интересах МО РФ
В Пентагоне утверждают, что пресекли «несанкционированное использование» терминалов Starlink российской армией
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 всё ещё в топе самых популярных игровых видеокарт
32
Что вам надо знать перед продажей Xbox series S
19
Итоги гоночного уик-энда 18-19 мая
1
Нетбуки — какими они были, почему исчезли, и чем их можно заменить
9
8 народных процессоров для игровых ПК в 2024 году, о покупке которых вы точно не пожалеете
9
Мое мнение о AyaNeo 2 (Eurogamer)
+
Мое мнение о PlayStation Portal (Eurogamer)
1
Мое мнение о Suicide Squad: Kill the Justice League на PC (Eurogamer)
+
КНР перезагрузит рынок недвижимости за счет выкупа жилья государством
2
О введении новых пошлин на китайские товары Байденом
1

Сейчас обсуждают

nonses84
16:47
Ну вот , теперь целая куча ноутбуков подключенных к инету, будут заменять кучу серверов для ИИ. Хороший выход из ситуации где богатым компаниям добра не нужно будет платить за электричество и обслужив...
К 2027 году две трети продаваемых ноутбуков смогут ускорять работу систем искусственного интеллекта
Tim Ronski
16:46
Респект, толково, жаль что они забросили эту технологию, в конце концов это ведь способ продать больше одной карты не только майнерам
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
Руслан Сизарев
16:43
Ты сначала изучи тему, а потом пукай в комментариях. Майнится очень много монет.
Россия вышла на второе место в мире по объёму добычи криптовалют, уступив только США
nonses84
16:36
Писака котлетный, хватит рекламировать это убежище, у самунга эти чипы ужасное говнисче, были и будут. И сравнение с чипом двухлетней давности тоже та ещё затея. Олень который думает что он самый умны...
Samsung планирует запустить массовое производство 3-нм чипсета Exynos 2500
Sergey Nikolashin
16:33
Есть же люди..
Украинец запустил дрон с российским флагом на 9 мая над рейхстагом, за что ему грозит тюремный срок
nonses84
16:32
Интересно , когда до нее дойдет новость , что отправленные туда помощники из ЕС уже не помощники?
Samsung планирует запустить массовое производство 3-нм чипсета Exynos 2500
nonses84
16:28
Кто-то там в три глотки орал что ИИ не будет забирать рабочие места, но я оказался прав. И это только цветочки , ещё только начинают набирать обороты.
Программисты в РФ недовольны низкими перспективами роста и критикой со стороны руководства
manyamirok prola
16:24
Те прост не на чем, вот и бесишься, т.к ни ПК норм позволить себе не можешь, ни консольку.
Известия: Большинство российских геймеров скачивают компьютерные игры бесплатно
nonses84
16:24
Всё логично, ведь Интел только в маркетинг умеет, а в чистой производительности рулит амд
OnexPlayer выпустит игровой планшет-трансформер X1 и его мини-версию с процессорами AMD
manyamirok prola
16:22
Через три-пять лет москвичи с питерцами пятьжи получат, а региончики завистливо поцокают.
Google: время автономной работы смартфонов на Android 15 в режиме ожидания увеличится на 3 часа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем