Со следующего года эта же компания планирует запускать по 15 спутников за раз.

Компания «Бюро 1440», входящая в состав «ИКС Холдинг», сообщила о успешном запуске трёх современных низкоорбитальных спутников связи серии «Рассвет-2» с космодрома Плесецк. Миссия стартовала на борту ракеты «Союз-2.1б» в период с 16 на 17 мая текущего года. Эти спутники представляют собой усовершенствованную модель предыдущей серии, с увеличенным вдвое размером, обновлённым набором аппаратурой и поддержкой протокола 5G NTN.

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Аппараты, уже названные космической лабораторией, задействуют в орбитальных экспериментах, которые будут проводиться на протяжении нескольких месяцев. Такие испытания необходимы для проверки технологий и аппаратуры, создания российской системы глобального широкополосного спутникового интернета.

Ожидается, что с 2025 года станет возможным осуществление запусков до 15 спутников одновременно до 10-12 раз в год, что будет соответствовать планам «Бюро 1440» по созданию сети с 250 спутниками к 2027 году и расширению до 700 к 2030 году.

Уже в прошлом году компания осуществила запуск первой серии «Рассвет-1», а в следующем месяце приняла первый космический пинг, готовя путь для подключения пользователей к сети через компактные абонентские устройства. Компания Yadro прогнозирует потенциальную аудиторию нового спутникового интернета в размере 1,5-2 миллиона человек в России.