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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Германии верят, что перехват натовской ПВО российских ракет над Украиной не приведёт к военному столкновению с РФ
Конечно, не приведёт. ВС РФ просто «вынесут» эти ПВО в местах их дислокации. И не будет ничего.

Ситуация с противовоздушной обороной на Украине аховая: не просто так досиживающий последний день в статусе легитимного президента Владимир Зеленский только и делает, что клянчит у Запада соответствующие системы вооружений. Хоть официальный Киев и заявляет чуть ли не о 99-процентном перехвате российских БПЛА и ракет, но к этим заявлениям никто из всё понимающих людей и раньше-то всерьёз не относился, а уж теперь и подавно.

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Всё это наводит отдельных западных политологов и даже политиков на мысль о том, что можно использовать непосредственно натовскую систему ПВО, чтобы накрыть ею Украину как своеобразным «куполом» и перехватывать в её воздушном пространстве российские средства поражения. Вот и в Германии, например, предлагают попробовать, а отдельные представители СМИ и вовсе утверждают, что если так поступить, то военного столкновения с Россией не произойдёт.

В частности, в это по неизвестной нам причине свято верит обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Конрад Шуллер. В его фантазиях перехват российских ракет над Украиной нанесёт РФ лишь материальный ущерб от утраты самих ракет, но нее приведёт к эскалации, поскольку личный состав не пострадает.

Нам, честно говоря, плохо понятно, на что рассчитывает Шуллер, но на месте Германии мы бы не стали проверять эти теории. Потому что «Кинжалы» и «Цирконы» полетят по местам размещения натовской ПВО и «вынесут» её совершенно беспрепятственно. А вот приведёт это к эскалации или же ядерное оружие пока ещё вселяет в стремительно теряющих «нюх» западных политиков страх, лучше не проверять. Цена этих «игр» с судьбой слишком высока.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #германия #психиатрия
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