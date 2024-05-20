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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский опять требует от Запада две системы Patriot «для Харькова»
Хотелось бы подробнее, что имеется в виду под «системами».

Сегодня на Украине начинается последний день легитимности президента Владимира Зеленского. Со вторника государства глобального большинства, и Россия в первую очередь, могут начать воспринимать действующую в Киеве власть как узурпаторов со всеми вытекающими из этого последствиями. Впрочем, то будет завтра, а сейчас Зеленский снова записывает адресованные западным странам обращения, в которых опять требует поставить Украине две «системы» Patriot, предназначенные «для Харькова».

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В своём обращении Зеленский занялся типичным проецированием, обвинив Москву в «терроре», и что, дескать, Patriot «принципиально изменят ситуацию». Не будем сейчас поднимать тему того, что Украине уже было поставлено существенное количество батарей (не «систем», а именно батарей) Patriot, и что ситуацию они не то что принципиально, они её вообще никак не изменили.

Под «террором» Зеленский, по всей видимости, подразумевает ставшие необходимостью удары возмездия ВС РФ по объектам энергетики Украины, которые осуществляются в ответ на незаконные в юридических рамках данного конфликта попытки ВСУ нанести ущерб российскому топливно-энергетическому комплексу. Собственно, с точки зрения международного права террористическими атаками являются именно действия ВСУ, и с этим никто в странах глобального Юга даже и не спорит, но отдельным лицам международное право, судя по всему, что дышло — куда повернул, туда и вышло.

Следует помнить, что ЗРК Patriot неспособны перехватывать российские гиперзвуковые средства поражения. В основном именно они применяются для уничтожения данных развёрнутых комплексов.

#россия #украина #политика #боевые действия #patriot
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Укротитель Укропов
02:03
что от них толку, сгорят как и все предыдущие. всё равно эти педриоды умеют только по жилым домам попадать.
Зеленский опять требует от Запада две системы Patriot «для Харькова»
Укротитель Укропов
01:58
ухилянт, хватит бегать от тцк, окоп тебя ждёт, а ты фантазируешь впустую свои басни тут. наркоманский клоун зовёт на убой хохломясо, так что не отставай от сородичей))
Forbes: Украина получит сотни бронемашин для очередного «контрнаступления»
Укротитель Укропов
01:55
бред ли? да конечно бред. и ты его несёшь в своих влажных фантазиях, пока в реальности разделывают хохликов по батальону в день.
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Укротитель Укропов
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ты где пропадал петушок? много у тебя ещё фоток рабочего из выдуманного либерашками "путинского дворца"? опять врать приполз свой пропаганду америкосовскую?
Forbes: Украина получит сотни бронемашин для очередного «контрнаступления»
Игорь Фирсов
01:44
Ты издеваешься? Как раз сегодня даже многие дорогие корпуса толщиной чуть толще фольги, раньше были намного массивнее и монолитнее даже бюджетные.
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salexa
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Дело говоришь. Тоже огорчен этой тенденцией, хотя мне 5.25 нужны для салазок-корзин под винчестеры, тк их у меня их во-первых до хрена, а во-вторых нужны они не постоянно и можно врубать-вырубать опер...
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