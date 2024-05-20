Хотелось бы подробнее, что имеется в виду под «системами».

Сегодня на Украине начинается последний день легитимности президента Владимира Зеленского. Со вторника государства глобального большинства, и Россия в первую очередь, могут начать воспринимать действующую в Киеве власть как узурпаторов со всеми вытекающими из этого последствиями. Впрочем, то будет завтра, а сейчас Зеленский снова записывает адресованные западным странам обращения, в которых опять требует поставить Украине две «системы» Patriot, предназначенные «для Харькова».

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В своём обращении Зеленский занялся типичным проецированием, обвинив Москву в «терроре», и что, дескать, Patriot «принципиально изменят ситуацию». Не будем сейчас поднимать тему того, что Украине уже было поставлено существенное количество батарей (не «систем», а именно батарей) Patriot, и что ситуацию они не то что принципиально, они её вообще никак не изменили.

Под «террором» Зеленский, по всей видимости, подразумевает ставшие необходимостью удары возмездия ВС РФ по объектам энергетики Украины, которые осуществляются в ответ на незаконные в юридических рамках данного конфликта попытки ВСУ нанести ущерб российскому топливно-энергетическому комплексу. Собственно, с точки зрения международного права террористическими атаками являются именно действия ВСУ, и с этим никто в странах глобального Юга даже и не спорит, но отдельным лицам международное право, судя по всему, что дышло — куда повернул, туда и вышло.

Следует помнить, что ЗРК Patriot неспособны перехватывать российские гиперзвуковые средства поражения. В основном именно они применяются для уничтожения данных развёрнутых комплексов.