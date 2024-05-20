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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Россия направила вертолёты, два самолёта и 50 спасателей на помощь в поисках президента Ирана
Вертолёт президента Ирана Эбрахима Раиси осуществил аварийную посадку на севере страны.

Тревожное известие поступило несколько часов назад из Ирана. Возвращаясь со встречи в Азербайджане, вертолёт президента Ирана Эбрахима Раиси, по различным сведениям, осуществил жёсткую посадку в горной местности на севере Ирана. Почему лётная команда вообще решила лететь куда бы то ни было с главой государства, это сейчас уже не важно: главное — это найти Раиси и убедиться в том, что президент Ирана и летевшая с ним группа политиков живы.

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Сейчас значительная часть спасательных ресурсов Ирана брошена на поиски президента, но поскольку зона поисков огромная, а процесс не терпит промедления, любая помощь не будет лишней. Естественно, Россия, которая последние годы активно выстраивала отношения с Ираном, откликнулась в числе первых: по поручению президента России Владимира Путина МЧС уже через час отправит два самолёта, несколько вертолётов и 50 горноспасателей для содействия в поисках потерпевшего аварию вертолёта Эбрахима Раиси (когда вы читаете данный материал, спасательная группа уже, скорее всего, отправилась). Об этом сообщает иранское издание Tasnim.

Согласно имеющимся данным, зона поисков постепенно сужается, однако связи с президентом Ирана, равно как и с другими членами участниками визита, как сообщается, нет.

#россия #политика #иран
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