Слияние двух великих держав. Ничего подобного в современной истории не было.

Текущий период истории является, пожалуй, идеальным для политологов и политических аналитиков, поскольку мы как раз находимся на том этапе, когда за годы происходят десятилетия (если не столетия) геополитических изменений. Авторы подкаста The Duran Алекс Кристофору и Александр Меркурис не остаются в стороне и решили проанализировать итоги визита президента России Владимира Путина в Китай вместе с огромной делегацией федеральных министров и чиновников высшего уровня.

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По мнению ведущих подкаста, на наших глазах продолжается формирование не просто союза, а больше — слияние двух великих держав, идеально дополняющих друг друга. Этот вывод следует как из итоговой выжимки встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина, прошедшей в максимально дружественной атмосфере, так и из громадного перечня подписанных соглашений и сделанных заявлений.

Как отметил Меркурис, ничего подобного в современной истории ещё не происходило. Ближайшее напрашивающееся сравнение, когда две великие державы вступали в союз на таком уровне, это США и Великобритания. С поправкой на то, что Британия стала очень быстро терять свой великодержавный статус и заняла в данном альянсе второстепенную роль, роль ведомого, тогда как Россия и Китай — равноправные союзники, причём РФ в ряде аспектов превосходит Поднебесную, в частности, в опыте и оснащении вооружённых сил. Кроме того, именно Россия, продолжает Меркурис, выступает в качестве острия копья глобальных геополитических изменений, а Пекин лишь всячески Москве в этом деле способствует.

«Россия и Китай вовлечены в огромное количество совместных проектов. Новая финансовая система, совместные разработки авиационных двигателей, совместная работа в аэрокосмической отрасли, совместное освоение Арктики, производство товаров народного потребления и, конечно же, колоссальное сотрудничество в энергетической сфере», — отметил эксперт.

Всё это, убеждён Меркурис, подтверждается и тем фактом, что визиты западных лидеров в Китай успехом, мягко говоря, не увенчались. Китай слишком долго и кропотливо выстраивал отношения со своим стратегическим партнёром в лице России, чтобы дрогнуть перед угрозами незаконных рестрикций.