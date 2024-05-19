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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Медведев раскритиковал сервис YandexGPT за уход от ответа на ряд вопросов
Причём вопросы, считает Медведев, совершенно нейтральные.

Не нужно далеко копать, чтобы уличить целый ряд российских компаний в весьма неоднозначной позиции по отношению к происходящим событиям. Взять те же банки, которые в массе своей отказываются работать в новых регионах даже несмотря на то, что завалены незаконными рестрикциями («санкциями»), словно жадный Раджа черепками, и сотовых операторов «Большой четвёрки», которые даже Крым до сих пор не обслуживают.

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Вот и «Яндекс», несмотря на то, что является российской компанией, позволяет себе нейтральничать. Обратил на это внимание зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, который вообще регулярно «проезжается» именно по «Яндексу». Так, по словам Медведева, встроенный в колонку «Алиса» сервис YandexGPT «страшный трус и не отвечает на вполне обычные вопросы».

В качестве примера таких вопросов Медведев привёл вопрос о дате принятия в США закона об изъятии российских активов, вопрос о расположении памятников Бандере на Украине, а также про расстояние между Киевом и Белгородом. Хотя сами по себе данные вопросы совершенно нейтральны, «Яндекс», предположил Медведев, считает их каверзными, поэтому запрограммировал свою нейросеть «включать дурку».

По мнению Медведева, подобные действия подрывают доверие к «Яндексу» и его продуктам, а также дают основание для признания сервисов компании «очень неполными». Зампред Совбеза даже допустил, что руководство компании можно признать иноагентами, но это, как нам видится, больше фигура речи, чем угроза.

#россия #политика #yandex #«яндекс»
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