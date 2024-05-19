Ну не понимает Киев. Не понимает. Слишком много ещё электричества на Украине.

Несмотря на то, что Россия неоднократно заявляла, что массированные удары ВС РФ по объектам энергетики Украины наносятся в ответ на террористические действия официального Киева в отношении российского топливно-энергетического комплекса (напоминаем, Украина в юридических рамках текущего конфликта не имеет никакого права наносить удары по территории России), к протрезвлению сознания в Киеве эти удары пока не приводят. На днях ВСУ осуществили попытку масштабной атаки по объектам на юге России, и сегодня ночью попытка, пусть и не такая мощная, но всё равно значительная, была повторена.

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Согласно официальной сводке Минобороны России, в результате работы средств противовоздушной обороны удалось уничтожить 9 оперативно-тактических ракет ATACMS и 1 БПЛА над территорией Крыма, 3 БПЛА над Белгородвской областью, а также 57 БПЛА над Краснодарским краем.

Повреждения при этом минимальны. Как сообщают власти Краснодарского края, целью удара был нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани: несколько дронов упали на его территории и рассыпали по ней поражающие элементы. Сейчас НПЗ остановлен до обеспечения сапёрами безопасности на его территории.

Как мы уже отмечали, на подобные выходки Киева обязан быть нанесён удар возмездия на несколько порядков большей силы и последствий. Сейчас энергосистема Украины, по сути, дышит на ладан и не терпит даже малейших перегрузок. При этом маневровые мощности в лице гидроэлектростанций и газотурбинных ТЭС у Украины ещё остались. Вот по ним-то и необходимо нанести ещё один—другой массированный удар. Это не кровожадность, это суровая необходимость: чем меньше электроэнергии на Украине, тем меньше возможностей у промышленности работать в интересах ВСУ. Да, мирное население ожидают трудности, но поскольку ВС РФ не трогают атомную генерацию, то совсем без электричества Украина не останется — просто будут веерные отключения в часы пикового потребления.