Если уже даже Ходорковский что-то понял, то здесь, как говорится, пиши пропало.

Хотя личность Михаила Ходорковского (внесён Минюстом России в список иностранных агентов) в России, да и в СНГ, по большому счёту, тоже, предельно неоднозначная, но экономическое образование позволяет ему оперировать статистикой и делать выводы, на которые почему-то оказываются неспособны практически все представители схожего с Ходорковским мировоззрения и политических взглядов.

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По мнению экс-олигарха, который ныне проживает за рубежом и финансирует ряд оппозиционных СМИ, статистика это крайне упрямая наука, и она не позволяет делать позитивные прогнозы для Украины. По словам Ходорковского, с таким подходом к противостоянию, и он видит это по политике той же Германии, Украина и, как следствие, Запад, уже «практически» проиграли, а Киев продолжит терять территории, причём уже в обозримой перспективе.

Бывшего олигарха очень беспокоит тот факт, что коллективный Запад расходует на текущий конфликт 0,25 % ВВП, в то время как Россия — 5,4 % ВВП (значения озвучены Ходорковским; реальные значения ещё выше в пользу РФ). При этом стоимость производства вооружений в России не в пример ниже, чем на Западе, из-за чего к выделяемым на боевые действия суммам и вовсе следует применять специальный коэффициент. Например, по словам Ходорковского, в России производство артиллерийского снаряда калибра 152 мм стоит всего $500, тогда как на Западе производство артиллерийского снаряда калибра 155 мм обходится в 10—16 раз дороже — в $5000—$8000.

Также Ходорковский отметил огромное сокращение населения Украины. Если к началу конфликта соотношение населения РФ и Украины составляло 3,5:1, то сейчас — 7:1. Дальше, при потере территорий и дальнейших потоках беженцев, это соотношение может достигнуть 10:1. Иными словами, статистика и холодный расчёт не на стороне Украины.

«Ну и как воевать прикажете? При таком соотношении поставок и сил Украина к концу [2024] года потеряет Харьков. К середине следующего года — Одессу. Соотношение сил станет 10—12:1 к концу 2025 года. Господа, вы практически проиграли войну на Украине», — убеждён экс-олигарх.

К середине 2026 года и при сохранении текущей тенденции, считает Ходорковский, Украина сможет вести только «партизанскую войну», причём всё им озвученное, как он сам добавляет, это лучший сценарий, если вооружённые силы Украины продолжат «героическое» сопротивление; в противном случае всё может случиться гораздо быстрее.