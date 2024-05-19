Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Ходорковский признал, что Украина и Запад «практически» проиграли в текущем конфликте с Россией
Если уже даже Ходорковский что-то понял, то здесь, как говорится, пиши пропало.

Хотя личность Михаила Ходорковского (внесён Минюстом России в список иностранных агентов) в России, да и в СНГ, по большому счёту, тоже, предельно неоднозначная, но экономическое образование позволяет ему оперировать статистикой и делать выводы, на которые почему-то оказываются неспособны практически все представители схожего с Ходорковским мировоззрения и политических взглядов.

реклама

По мнению экс-олигарха, который ныне проживает за рубежом и финансирует ряд оппозиционных СМИ, статистика это крайне упрямая наука, и она не позволяет делать позитивные прогнозы для Украины. По словам Ходорковского, с таким подходом к противостоянию, и он видит это по политике той же Германии, Украина и, как следствие, Запад, уже «практически» проиграли, а Киев продолжит терять территории, причём уже в обозримой перспективе.

Бывшего олигарха очень беспокоит тот факт, что коллективный Запад расходует на текущий конфликт 0,25 % ВВП, в то время как Россия — 5,4 % ВВП (значения озвучены Ходорковским; реальные значения ещё выше в пользу РФ). При этом стоимость производства вооружений в России не в пример ниже, чем на Западе, из-за чего к выделяемым на боевые действия суммам и вовсе следует применять специальный коэффициент. Например, по словам Ходорковского, в России производство артиллерийского снаряда калибра 152 мм стоит всего $500, тогда как на Западе производство артиллерийского снаряда калибра 155 мм обходится в 10—16 раз дороже — в $5000—$8000.

Также Ходорковский отметил огромное сокращение населения Украины. Если к началу конфликта соотношение населения РФ и Украины составляло 3,5:1, то сейчас — 7:1. Дальше, при потере территорий и дальнейших потоках беженцев, это соотношение может достигнуть 10:1. Иными словами, статистика и холодный расчёт не на стороне Украины.

«Ну и как воевать прикажете? При таком соотношении поставок и сил Украина к концу [2024] года потеряет Харьков. К середине следующего года — Одессу. Соотношение сил станет 10—12:1 к концу 2025 года. Господа, вы практически проиграли войну на Украине», — убеждён экс-олигарх.

К середине 2026 года и при сохранении текущей тенденции, считает Ходорковский, Украина сможет вести только «партизанскую войну», причём всё им озвученное, как он сам добавляет, это лучший сценарий, если вооружённые силы Украины продолжат «героическое» сопротивление; в противном случае всё может случиться гораздо быстрее.

#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
Российская ПВО отразила ночную масштабную атаку ВСУ с использованием дронов и ракет ATACMS
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Al Mayadeen: БРИКС готова предложить альтернативу в случае краха доллара
9
Пять типов компьютерных корпусов, которых не хватает на рынке (субъективное мнение)
52
Издеваюсь с пристрастием над GPT Chatbot
3
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Май)
24
GeForce RTX 4060 vs Radeon RX 6700 XT – какую видеокарту купить, и стоит ли смотреть на fps в DLSS
9
Core i5-9500 vs Core i5-14500 – почему процессоры Intel прибавили так мало fps за 6 лет
37
Топ-7 процессоров на 2024 год
50
О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"
71
Мое мнение о Skull and Bones на PC (Eurogamer)
4
Почему запрет на импорт урана из России заставил напрячься всю атомную промышленность США
+

Сейчас обсуждают

botph
14:49
Да пусть прилетает. Всяко лучше чем кирпич который по тебе прилетел.
Пять типов компьютерных корпусов, которых не хватает на рынке (субъективное мнение)
botph
14:45
Около идеальные корпуса невозможны с современным АТХ стандартом.
Пять типов компьютерных корпусов, которых не хватает на рынке (субъективное мнение)
Евгений Балановский
14:45
И опять сказки про ГОРАЗДО более стабильные драйвера... Когда ты последний раз использовал карту АМД?
GeForce RTX 4060 vs Radeon RX 6700 XT – какую видеокарту купить, и стоит ли смотреть на fps в DLSS
rex pot
14:27
Это преддверие ядерной войны и последующего катаклизма Подробнее тут https://bombarman.livejournal.com/34505.html
Apple Vision Pro будет официально продаваться ещё в семи странах
ultrafx
14:19
Хоть бы графики какие-то приложил.
Core i5-9500 vs Core i5-14500 – почему процессоры Intel прибавили так мало fps за 6 лет
Евг
14:15
С длсс и генерацией? Сколько там реальных кадров проц смог выжать?
Core i5-9500 vs Core i5-14500 – почему процессоры Intel прибавили так мало fps за 6 лет
salexa
14:13
у меня моя старуха 980Ti пока устраивает,я в новинки не играю,проц тоже не новый Phenom II X4 960T в игрули до 2017 года 50 fps выдаёт и ладно
Почему GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 всё ещё в топе самых популярных игровых видеокарт
Андрей Уланов
14:04
Тоже никогда не понимал зачем так делать, если добавить ещё 2 плашки, то производительность процента на 3 поднимется
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Май)
Никита Сафонов
14:03
не понимаю... что за бред? он ведь отключил брэндмауэр, так в чем тогда смысл его эксперимента? и какой он использовал антивирус? никакой? в чем вообще практическая польза его эксперимента, и в чем см...
Неактуально для 2024-го: в рамках эксперимента Windows XP в считанные минуты нахваталась вирусов и троянов после выхода в интернет
Григорий Лифшиц
13:56
Никакого технологического прорыва Китая нет! Недоразвитые этносы просто неспособны показывать высокие результаты, во всех областях!
Китайская компания Baidu нашла способ объединять графические ускорители от разных производителей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем