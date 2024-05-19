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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский рассчитывает на то, что Китай «повлияет» на Россию в вопросе украинского кризиса
То, что Зеленский совершенно не следит за политикой в мире, нас нисколько не удивляет.

Панические настроения в Киеве, да и на Западе тоже, уже даже не пытаются скрывать: всем, кто следят за украинским кризисом, соотношением сил, раскладом на линии боевого соприкосновения, а также экономико-политическим аспектом на международном уровне, нетрудно спрогнозировать, чем всё закончится. Да, это необязательно произойдёт в текущем или даже в следующем году, но тенденция понятна.

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Понимая, что ситуация более чем серьёзна, остающийся на ближайшие два дня легитимным президент Украины Владимир Зеленский в комментарии американскому телеканалу CNN заявил, что хотел бы склонить на свою сторону Китай, так как он мог бы «повлиять» на Россию.

«Чем больше таких [имеющих влияние на Россию — прим. ред.] стран будет на нашей стороне, тем больше России придётся шевелиться», — заявил Зеленский.

Нас, конечно, совершенно не удивляет тот факт, что Зеленский абсолютно не следит за международной политической обстановкой, но вообще неплохо было бы следить хотя бы за заявлениями Китая как одной из трёх (остальные — США и РФ) мировых сверхдержав на этом этапе истории. А заявления простые: Китай, по сути, поддерживает Россию, соглашается с правом Москвы на отстаивание своих интересов и обеспечение собственной безопасности, осуждает незаконные односторонние рестрикции («санкции»), нарушающие глобальную торговлю, предлагает реалистичный мирный план по Украине, подразумевающий искоренение первопричин кризиса (а они всем известны), а также способствует установлению нового мирового порядка. Пекин слишком долго выстраивал отношения с Москвой, чтобы пожертвовать ими во имя «хотелок» Киева. На Украине этого не понимают, потому что действующее политическое руководство не способно проводить долгосрочную, стратегическую политику. И, справедливости ради, никогда и не было способно.

#россия #украина #политика #китай #психиатрия
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