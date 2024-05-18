Производитель намерен к 2026 году забрать до половины всего рынка устройств.

В Омске «Научно-технический комплекс “Криогенная техника”» запустил первое в России серийное производство вакуумных криогенных насосов. Эти устройства являются неотъемлемой частью современной ракетно-космической техники и электроники, и созданы они были на базе отечественных разработок.

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Инвестиции в проект составили 140 миллионов рублей, из которых половина — это льготный заем от Федерального фонда развития промышленности (ФРП) по программе «Проекты развития». Вакуумные криогенные насосы, способные создавать сверхвысокий вакуум за счёт охлаждающего действия жидких газов, таких как азота или гелия, играют критическую роль в производстве различного высокотехнологичного оборудования — от ускорителей частиц до космических симуляторов (имитационных камер).

Ранее предприятие выпускало такие насосы только под индивидуальные заказы и контролировало около 5% рынка, противостоя своим импортным конкурентам из Германии, США, Японии и Южной Кореи. Но к 2026 году «Криогенная техника» планирует увеличить выпуск до 100 единиц в год, забрав до половины рынка.

Антон Громов, заместитель генерального директора АО «НТК Криогенная техника», отмечает, что льготный заем от ФРП позволил быстро разработать и начать серийное производство, необходимое для сокращения зависимости от импорта.

Производимые насосы будут использовать в различных областях — от чистой металлургии и специальных оптических покрытий до электронной микроскопии и аэрокосмических исследований. Продукция завода отвечает запросам ведущих российских предприятий и институтов, включая «Ростех», «Росатом» и «Роскосмос», а производительность насосов обеспечена широким параметрическим рядом.

Использование основных отечественных материалов в создании насосов, а также серьёзный уровень локализации производства поддерживают высокий уровень российской индустрии. В рамках проекта создано 26 новых рабочих мест, внося вклад в экономическое развитие региона.