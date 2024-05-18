Новая Каледония охвачена антифранцузскими протестами.

Что мы знаем об уровне лицемерия западных политиков? Например, то, что он давно уже улетел в стратосферу, если не выше. Лицемерие это проявляется повсеместно — в частности, в вопросе противодействия силовых органов различным протестным настроениям в их странах. Стоит только какой-то не входящей в «западный» блок стране принять решение о силовом воздействии на митингующих, уши спонсоров которых видны невооружённым глазом, так сразу же начинаются обвинения в нарушении прав человека и свободы слова. Стоит только полиции начать травить протестующих слезоточивым газом и сбивать их с ног из водомётов в каком-то западном городе, так это нормально.

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Сейчас опять затрясло Францию, а если конкретно, то её особое административно-территориальное образование Новая Каледония в Тихом океане к востоку от Австралии. Местное население выступило против неоднозначного закона о праве на избрание в Новой Каледонии и сейчас масштаб беспорядков таков, что Париж объявил в данном регионе военное положение. Проще говоря, будет силовым способом подавлять протесты.

Естественно, МИД России не мог остаться в стороне и прокомментировал происходящие события в «тролльском» стиле: с призывом воздержаться от применения силы в Новой Каледонии.

«Призываем Париж воздерживаться от необоснованного применения насилия в отношении протестующих, обеспечить соблюдение прав и свобод коренного населения Новой Каледонии и других подконтрольных ему заморских территорий», — гласит сообщение МИД РФ.

Послушают ли его в Париже? Вопрос, конечно же, риторический. Почему? В первом абзаце всё расписано. Сейчас Франция стремительно теряет влияние на территориях, некогда находившихся под её протекторатом. Ярчайший пример — регион Сахель в Африке, откуда не без российского участия выгнали либо продолжают гнать французские контингенты. Так оно и работает: Франция пакостит России в её подбрюшье на Украине, Россия отвечает в Африке. С той лишь разницей, что Франция не является сверхдержавой и даже из ранга великих держав, по большому счёту, скоро вылетит (если ещё не).