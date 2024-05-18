Интеграция сервиса в научно-исследовательский флот РФ идёт полным ходом.

Росрыболовство сообщило о переходе научного судна «Исследователь Каспия» на систему спутниковой связи «Гонец». Это стало первым шагом в рамках начатой работы по интеграции отечественного сервиса в научно-исследовательский флот, до этого «Гонец» использовался исключительно на рыбопромысловых судах.

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Применение национальной связи «Гонец» позволит «Исследователю Каспия» отчитываться о результатах работы ежедневно в электронном виде. В планах Росрыболовства — дальнейшее расширение использования данной связи, в частности на судах, вовлечённых в Большую африканскую экспедицию, направленную на исследование морских биоресурсов у побережья Африки.

Отмечается, что с 2024 года Центр системы мониторинга рыболовства и связи совместно с компанией «Спутниковая система “Гонец"» активизировали процесс перехода судов на использование российской связи для своевременной отправки суточных донесений через программный комплекс «Электронный рыболовный журнал».