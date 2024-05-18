Красавцы-погрузчики — фронтальный и телескопический.

Промышленный гигант «Ростсельмаш» объявил о выпуске первых образцов дорожно-строительной техники, нацеленных на удовлетворение потребностей строительного, сельскохозяйственного и коммунального секторов. Пресс-служба донского правительства подтвердила, что в рамках расширения производственной линейки предприятия были созданы фронтальный погрузчик WL 530 и телескопический погрузчик TLH 740.

реклама

Валерий Мальцев, генеральный директор «Ростсельмаша», выразил планы компании запустить серийное изготовление погрузчиков в 2026 году, следуя за подготовкой опытно-промышленной партии в 2025 году. Это станет первым шагом завода на рынке дорожно-строительной техники.

Фронтальный погрузчик WL 530, рассчитанный на работу в тяжёлых условиях, оснащён скальным ковшом объёмом 3 кубических метра и способен поднять до 5 тонн веса. Телескопический погрузчик TLH 740 имеет грузоподъёмность до 4 тонн и высоту подъёма стрелы до 7 метров с возможностью подключения дополнительного гидравлического оборудования.

Таким образом, налаживание производства этих машин отмечает начало новой страницы в промышленной истории Ростовской области.