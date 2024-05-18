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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский: Украине необходимо 120—130 современных истребителей для «достижения паритета» с ВС РФ
А ничего, что у ВС РФ их под тысячу?

Годы идут, а старая шарманка, которую крутит уже досиживающий последние дни в статусе легитимного президента Украины Владимир Зеленский, не меняется. Все проблемы Украины, если следовать логике Зеленского, не в нём самом и не в безграмотном политическом и военном руководстве, помешанном на PR и громких заголовках, и не думающем о стратегии, а, видите ли, в недостаточной и несвоевременной «помощи» Запада.

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Хотя мы все прекрасно знаем, что в реальности эта «помощь» была совершенно беспрецедентной и оценена примерно в $250 миллиардов за два года (без учёта недавно выделенных $61 млрд США и 50 млрд евро от ЕС на ближайшие четыре года), Зеленскому всё кажется мало. Мало танков, мало денег, мало обучения, мало самолётов, мало санкций, мало всего.

Вот и в интервью AFP Зеленский заявил, что у России имеется преимущество в воздухе, и что для «достижения паритета» Украине необходимо 120—130 современных истребителей — F-16 или других. Как это количество позволит Киеву добиться паритета с Россией, у которой многократно больше самолётов фронтовой авиации, не говоря уже о наличии целого класса авиации, которой у ВСУ в принципе нет (стратегическая/дальняя авиация), и каким боком F-16 относятся к категории «современных» истребителей, «ручная» журналист AFP, естественно, у Зеленского не поинтересовалась.

Зачем Зеленский это говорит, зная, что свои истребители Запад Украине передавать не станет, потому что ими кто-то должен управлять, а времени на подготовку украинских лётчиков у Киева уже нет, непонятно. Ясно то, что в Киеве сейчас паника: по словам Зеленского, он не может сказать, когда начнётся новое «контрнаступление» ВСУ, и что сейчас, дескать, «их [России] очередь» вести наступательные действия. От себя добавим, что Киеву нужны не танчики и самолётики и денежки, а рука, которая поднимет представителей официального Киева за шкирку и усадит за переговоры с РФ на любых условиях. Время для приемлемых для Украины условий переговоров уже давно упущено, и упущено самой Украиной при содействии её недальновидных покровителей.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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