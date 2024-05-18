Напоминаем Киеву, что это нарушение международного права. За что Украина очень сильно «огребает» своей энергосистемой.

Сейчас киевское политическое руководство, которое всех и себя в первую очередь убеждало в том, что знает о готовящемся российском наступлении на севере Харьковской области, теперь судорожно объясняет всем и себе в первую очередь, как так вышло, что в оно конечном счёте проспало то самое наступление, и в итоге продвижение ВС РФ стало крупнейшим и быстрейшим с мая 2022 года. Какие только небылицы не придумывают в Киеве — например, то, что ВСУ запретили применять западное оружие для нанесения ударов по территории России, соответственно, украинская армия якобы не могла наносить удары по скоплениям войск в Белгородской области.

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Звучит это всё максимально нелепо, поскольку на террористические обстрелы населённых пунктов Белгородской области при помощи в том числе западного оружия, Киеву разрешения тоже никто не давал, но это ему не мешает продолжать их устраивать, отвечая за этот террор впоследствии остатками своей энергосистемы.

И вот, дабы поддержать данный нелепый «нарратив», Украина обратилась к администрации США, дабы та позволила ей использовать американское оружие для обстрелов российской территории. По крайней мере, об этом сообщает газета The Wall Street Journal. Имеется в виду для обстрелов общепризнанной российской территории, поскольку для ударов по Крыму и «новым» регионам американское и прочее западное оружие и так уже давным-давно активно применяется. Какой Киеву даст ответ официальный Вашингтон, пока неясно, но американское руководство неоднократно повторяло, что не поддерживает удары ВСУ по территории РФ (общепризнанной).

В очередной раз напомним, что с точки зрения международного права в юридических рамках данного конфликта любые обстрелы Украиной территории России — это террористические акты, поскольку для Украины текущий конфликт юридически является военным положением на контролируемой ей территории, что не подразумевает атак по территории других государств, даже если с ними де-факто идёт настоящий вооружённый конфликт. Собственно, Минобороны России всегда именно так их и классифицирует, параллельно готовя удары возмездия за эти выходки официального Киева. В частности, своей энергосистемы Украина лишилась (и её, судя по тому, что Киев так и не прозрел, вскоре будут добивать окончательно) именно в качестве ударов возмездия за проводимый вооружённый террор в отношении мирных российских городов. Чтобы получить право на удары по территории России, Украина должна изменить свой внутренний статус данного конфликта, но тогда она автоматически лишится поставок западного оружия, ибо поставки вооружений в воюющее государство третьими сторонами запрещены и превратят их в участников конфликта со всеми вытекающими из этого последствиями. Поэтому, собственно, Запад и запретил Украине выводить этот конфликт во что-то большее, чем просто военное положение.