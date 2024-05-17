Сборка, покраска, отливка деталей и не только.

В ходе корпоративных каникул «АвтоВАЗ» инвестировал около 330 млн рублей в работы по обновлению производственных мощностей, сообщается в пресс-релизе компании. В результате было выполнено 8216 разнообразных задач, касающихся не только текущего обслуживания, но и развития производственного потенциала. Особое внимание было уделено модернизации процессов выпуска популярных моделей автомобилей.

реклама

В производственных цехах по сборке шасси, двигателей, кузнечных поковок и алюминиевых отливок были реализованы специальные мероприятия, направленные на увеличение производственных объёмов. В частности, шаги были направлены на то, чтобы поднять производительность выпуска модели «Нива» до 50 автомобилей в час.

Помимо этого, линии окраски и сборки Lada Granta пережили значительную модернизацию, что обещается привести к улучшению качества автомобилей. По плану, с начала 2025 года сюда же будет наращен выпуск новой модели Lada Iskra.

Параллельно, для укрепления сбытовых позиций, АвтоВАЗ создаёт запасы для расширения производственной программы и выработки комплектующих для розничной торговли. Плановые работы включали и обновление покрытия в ваннах линии окраски кузовов «Весты».

В рамках стратегии оптимизации производственных процессов продолжается перенос производства техники марки ВИС, включая востребованные пикапы на базе «Гранты», с внешнего участка в 16 километрах от основного завода на его территорию. Перемещение производства должно сократить логистические издержки и способствовать повышению качества выпускаемой техники.

Таким образом, АвтоВАЗ активно развивает производственные мощности, инвестирую в обновление и модернизацию существующих линий, что положительно скажется на качестве и объеме выпускаемых автомобилей.