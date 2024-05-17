Безэкипажных катеров, если точнее.

Сегодня ночью на протяжении нескольких часов на юге России — в Крыму и Краснодарском крае происходило отражение массированного комбинированного удара ВСУ с воздуха и моря. Удар наносился беспилотниками самолётного типа при содействии безэкипажных катеров (в простонародье — морских дронов) — БЭКов. Суммарно было уничтожено 123 беспилотника и 25 безэкипажных катеров. И вот, теперь Минобороны России показало видеоролик, на котором можно посмотреть на то, как происходило отражение морской атаки.

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В отражении удара надводными безэкипажными катерами участвовали патрульные катера и вертолёты морской авиации Черноморского флота. Процесс осложнялся тем, что атака производилась в ночное время, но благодаря наличию всех необходимых средств отражение прошло успешно.

Следует, впрочем, помнить, что не все воздушные беспилотники удалось уничтожить средствами ПВО. Несколько из них достигли своих целей и вызвали пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, а также повредили подстанцию в Севастополе, из-за чего большая часть города несколько часов сидела без света. Удар возмездия за такую выходку официального Киева последовать обязан, тем более что энергосистема Украины уже дышит на ладан и дожидается добивающих ударов. И это не кровожадность, это суровая необходимость: чем меньше электроэнергии на Украине, тем меньше возможности производить и собирать средства поражения, которыми незаконно обстреливаются российские территории. Напоминаем, что в юридических рамках этого конфликта Украине запрещено отвечать ударами по российской территории. По этой причине, собственно, МО РФ и называет атаки террористическими, а удары по энергосистеме Украины — ответными. Чтобы ни у кого в странах глобального Юга не возникали вопросы и претензии относительно «выноса» инфраструктуры двойного назначения. В назидание и в целях нейтрализации угрозы — можно.