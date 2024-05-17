И по ходу пьесы ВС РФ ещё и сигнал Starlink глушат.

Политики, и чиновники, и военные, и журналисты коллективного Запада всё никак не могут взять в толк, что задача ВС РФ в зоне специальной военной операции — это демилитаризация Украины, дабы она больше никогда и ни в какой форме не могла представлять угрозу России. По этой причине все успехи или неудачи обеих сторон на линии боевого соприкосновения в западной прессе измеряют исключительно квадратными километрами территории.

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Так, например, издание The Washington Post с нескрываемым сожалением сообщило, что всего за последние пару месяцев ВС РФ установили контроль над бОльшей территорией, чем та, которую ВСУ «вернули» в ходе так называемого контрнаступления в прошлом году. На всякий случай напомним, что ключевым и, по сути, единственным территориальным приобретением ВСУ, если это вообще можно так назвать, является населённый пункт Работино в Запорожской области. На сегодняшний день Работино, а вернее, географическая локация, где это село когда-то располагалось (в результате продолжительных боёв физически от него не осталось примерно ничего) снова под российским контролем.

Кроме того, The Washington Post отмечает, что в ходе наступления на севере Харьковской области ВС РФ демонстрируют впечатляющие результаты и, более того, в процессе продвижения глушат сигнал спутникового интернета Starlink, который сейчас является основным средством связи между подразделениями ВСУ.