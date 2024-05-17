Дело критической важности.

Спутники наблюдения, связи и навигации — это то, в чём у стран коллективного Запада (в первую и в последнюю очередь у США, конечно же), работающих полностью в интересах Украины в целом и ВСУ в частности, имеется кратное превосходство над Россией. Данное отставание необходимо сокращать ударными темпами, и вот, Минобороны этим регулярно занимается, осуществляя пуски космических аппаратов в интересах российского оборонного ведомства с военного космодрома «Плесецк» в Архангельской области.

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Сегодня утром состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с несколькими космическими аппаратами для МО РФ. Что конкретно за аппараты были выведены на орбиту, не уточняется, но что-то нам подсказывает, что это спутники из категории тех, что мы упомянули абзацем ранее.

Следует помнить, что многие российские высокоточные системы вооружений используют систему спутниковой навигации «ГЛОНАСС», развитие которой с целью увеличения зоны покрытия и точности позиционирования, продолжается.