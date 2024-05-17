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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве заявили о скорой поставке семи «систем» ПВО Patriot
Что имеется в виду под «системами», продолжает оставаться загадкой. Говорите чётче.

Поскольку все надежды Украины в текущем конфликте с Россией возлагаются исключительно на помощь коллективного Запада, и это совершенно логично, поскольку своего потенциала у Украины нет и не поможет ей больше никто, то не стоит и удивляться тому, что сегодня глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба после визита госсекретаря США Энтони Блинкена с ребячьей радостью заявил о том, что «в ближайшее время» Киев получит «семь систем ПВО Patriot». Две из этих семи систем, добавил Кулеба, будут поставлены в Харьковскую область для защиты областного центра.

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Что имеется в виду под «системами», впрочем, опять осталось за кадром: то ли речь идёт о батареях (по 8 пусковых установок в каждой), то ли непосредственно о самих пусковых установках.

В первом случае будет слишком «жирно», поскольку такого количества свободных установок во всём мире нет, во втором же случае получается эквивалент одной батареи, что, конечно, неприятно, но совершенно незначительно в масштабах текущего конфликта.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #patriot
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