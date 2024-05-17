Но денежки продолжает туда отправлять.

Знающие люди говорили, что время «Ч» для Украины наступит тогда, когда западные покровители, которые закрывали и продолжают закрывать глаза на все случаи коррупции, нарушения прав человека, нарушения свободы слова и прочие антиконституционные действия киевского руководства, «внезапно» прозреют. Сказать о том, что Украина это совсем не светоч свободы и демократии (без выборов-то и без возможности спокойно выехать из страны без огромных взяток), в Соединённых Штатах пока не могут, потому что уж слишком сильно прожужжали этим фантастическим тезисом всем уши, а вот «внезапно» замечать факты запредельного уровня коррупции у своих протеже, кажется, наконец-то начали.

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Так, сегодня генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч в рамках доклада в Конгрессе США заявил, что хоть «восприятие коррупции на Украине с 2013 года снизилось», но правительство страны продолжает оставаться «одним из наименее прозрачных в Европе».

Кроме того, по словам Сторча, многие чиновники в Киеве пользуются вооружённым конфликтом, чтобы набивать себе карманы на откатах, завышении смет на проведение работ, связанных с боевыми действиями, а также на откровенном воровстве средств, направленных на закупки вооружений. Количество нарушений при государственных закупках на Украине, как отмечается, за последние два года, то есть, за период конфликта с Россией, значительно увеличилось.

Не удивимся, если «кейс» вопиющего уровня коррупции на Украине станет тем «козлом отпущения», на которого спишут все провалы и проблемы, с которыми ВСУ сталкиваются с лета 2023 года, и которые превратились в снежный ком к сегодняшнему дню. Сообщается, что масштабных укреплений в той же Харьковской области, о которых трубил во все рупоры президент Украины Владимир Зеленский, в реальности либо вовсе не существует, либо их масштабы и уровень, мягко говоря, не соответствуют поставленной задаче. И это при учёте, что о российском наступлении на Харьковском направлении якобы все всё знали сильно заблаговременно.