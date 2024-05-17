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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Пентагон начал замечать факты беспрецедентной коррупции на Украине
Но денежки продолжает туда отправлять.

Знающие люди говорили, что время «Ч» для Украины наступит тогда, когда западные покровители, которые закрывали и продолжают закрывать глаза на все случаи коррупции, нарушения прав человека, нарушения свободы слова и прочие антиконституционные действия киевского руководства, «внезапно» прозреют. Сказать о том, что Украина это совсем не светоч свободы и демократии (без выборов-то и без возможности спокойно выехать из страны без огромных взяток), в Соединённых Штатах пока не могут, потому что уж слишком сильно прожужжали этим фантастическим тезисом всем уши, а вот «внезапно» замечать факты запредельного уровня коррупции у своих протеже, кажется, наконец-то начали.

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Так, сегодня генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч в рамках доклада в Конгрессе США заявил, что хоть «восприятие коррупции на Украине с 2013 года снизилось», но правительство страны продолжает оставаться «одним из наименее прозрачных в Европе».

Кроме того, по словам Сторча, многие чиновники в Киеве пользуются вооружённым конфликтом, чтобы набивать себе карманы на откатах, завышении смет на проведение работ, связанных с боевыми действиями, а также на откровенном воровстве средств, направленных на закупки вооружений. Количество нарушений при государственных закупках на Украине, как отмечается, за последние два года, то есть, за период конфликта с Россией, значительно увеличилось.

Не удивимся, если «кейс» вопиющего уровня коррупции на Украине станет тем «козлом отпущения», на которого спишут все провалы и проблемы, с которыми ВСУ сталкиваются с лета 2023 года, и которые превратились в снежный ком к сегодняшнему дню. Сообщается, что масштабных укреплений в той же Харьковской области, о которых трубил во все рупоры президент Украины Владимир Зеленский, в реальности либо вовсе не существует, либо их масштабы и уровень, мягко говоря, не соответствуют поставленной задаче. И это при учёте, что о российском наступлении на Харьковском направлении якобы все всё знали сильно заблаговременно.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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