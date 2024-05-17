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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Reuters: в Киеве полагают, что масштабное наступление ВС РФ ещё только впереди
А события на севере Харьковской области — это лишь первый этап.

Несмотря на то, что всё внимание вовлечённой в украинский кризис общественности сейчас устремлено в Харьковскую область, на севере которой идут наступательные действия со стороны ВС РФ, выглядит всё пока как крайне ограниченная операция. Такое же мнение разделяет, в частности, агентство Reuters со ссылкой на источники в украинском политическом руководстве, которое полагает, что боевые действия к северу от Харькова — это лишь первый этап грядущего реального масштабного наступления российской армии.

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В частности, как сообщает Reuters, в Киеве встревожены тем фактом, что на границе с Сумской областью явно формируется ударный «кулак» российской армии. Предполагается, что основной этап наступательных действий ВС РФ начнётся в ближайшие недели.

При этом агентство сообщает, что в силу дефицита личного состава ВСУ не смогут сдерживать наступательные действия России на всех участках сразу, а результате чего избыточное внимание украинского командования к Сумам (как и сейчас к Харькову) может привести к истончению обороны на куда более важных для ВС РФ направлениях — на том же Донбассе или же в Запорожской области.

Следует помнить, что реальные планы российского командования известны только нескольким людям в российском военно-политическом руководстве. Судя по тому, что никаких утечек не происходит, западная и уж тем более украинская разведка так высоко в российскую структуру власти не пробралась.

#россия #украина #политика #боевые действия
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