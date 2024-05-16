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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В НАТО считают, что Украина пока не готова к переговорам с РФ, несмотря на «отчаянное» положение дел
Думайте. А то ведь от «отчаянного» до «а говорить уже вообще не о чем» — один шаг.

Как уже неоднократно отмечалось политиками и в России, и на Западе, и непосредственно на Украине, переговоры между Москвой и Киевом были сорваны по приказу с Запада, а Киев своим покровителям перечить по какой-то необъяснимой причине не может. Не может он перечить и сейчас, когда ситуация на линии боевого соприкосновения характеризуется как «отчаянная» даже Госдепом США и Североатлантическим альянсом.

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В частности, как отметил сегодня командующий Объединёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, украинское военное командование известило НАТО о сложной ситуации. Несмотря на это, считает Каволи, российская армия пока не готова и не имеет возможности продемонстрировать стратегический успех в зоне боевого соприкосновения, поэтому говорить о масштабном прорыве в НАТО пока не торопятся.

По этой причине, добавил Каволи, в НАТО не считают ситуацию предрасполагающей для переговоров между Киевом и Москвой.

Как нетрудно понять из этого комментария, НАТО рассматривает переговоры исключительно как капитуляцию Украины, поэтому главком объединённых сил НАТО в Европе и говорит, по сути, о том, что пока Киев не потерпит сокрушительное поражение, предпосылок для переговоров не будет. Данное умозаключение вполне правильное, поскольку ни на что другое, как на полное выполнение всех российских требований, а это в сути будет означать капитуляцию не только Украины, но и НАТО, Москва уже не готова, о чём говорит открыто, ничего не скрывая. Входит ли такой расклад в интересы Украины, вопрос хороший. Выгодный для себя мир Киев упустил, теперь будет так, как ему скажут.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато
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