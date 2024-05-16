ЕС при этом совершенно не озадачивается вопросом, откуда у Турции эта нефть. Потому что все всё понимают, и энергоресурсы нужны всем и всегда.

Незаконные рестрикции, которые по привычке называют санкциями, хоть это и не совсем верно с точки зрения терминологии, это такая вещь, соблюдение которой очень сложно выполнять и отслеживать. Именно по этой причине рестрикции никогда не имеют заложенного в них эффекта для объекта экономической агрессии, чего не скажешь о тех, кто эту агрессию осуществляют.

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Когда страны Запада отрезали сами себя от российских энергоресурсов, в их красивый на бумаге план не были включены такие аспекты, как наличие у России друзей, готовых помогать ей обходить незаконные западные рестрикции, а также тот факт, что энергоресурсы — это самый высоколиквидный товар в мире, поскольку энергия нужна всем, везде и всегда.

И вот, издание Politico заметило, что среди многочисленных государств, обеспечивающих российской нефтяной отрасли её загруженность и огромную прибыль в текущих реалиях, затесался один член НАТО — Турция. Согласно сведениям Politico, Анкара покупает у России нефть, затем «камуфлирует» её под якобы свою, и затем перепродаёт в Евросоюз. С февраля 2023 по февраль 2024, как сообщается, Турция нарастила закупки российской нефти аж на 105 %, и примерно на столько же вырос экспорт «турецких» нефтепродуктов в Европейский союз. Доход Москвы при этом за указанный период превысил 3 миллиарда евро.

Как вы понимаете, ЕС совершенно не озадачивается вопросом, откуда у Турции вдруг взялась нефть. Во-первых, все всё понимают, и европейские частные нефтеперерабатывающие заводы и топливный комплекс в целом отнюдь не готовы жертвовать собой ради поддержания западной антироссийской истерики. Во-вторых, большого выбора у ЕС нет: цены на энергию и так пробивают потолок за потолком, и если упереться рогом и вдруг «заметить», что турецкая нефть на самом деле российская, то можно устроить себе топливный кризис. Это, как вы понимаете, совсем не то, что нужно европейской находящейся в рецессии экономике.